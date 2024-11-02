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Їстимете уже за годину: рецепт цієї закуски з перцю попросить навіть свекруха (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Готується просто та швидко
Готується просто та швидко. Фото ru.freepik.com

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Якщо перець уродив щедро, його можна не лише нафарширувати та заморозити чи приготувати одразу, або ж приготувати гостро-солодкий соус до шашлику. З цього овочу також виходять надзвичайно смачні закуски.

Сьогодні ми пропонуємо перець замаринувати. Ви зможете скуштувати цю страву уже добу, переконують на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як замаринувати перець

Інгредієнти:

  • перець білозірка – 1 кг;
  • кріп;
  • сіль – 1 ч. л. (або за бажанням);
  • оцет – 1 ст. л.;
  • часник – 1-2 зуб.;
  • олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Перець запекти цілим у духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.

2.Вийняти та викласти в каструлю.

3.Залишити на 10-20 хвилин.

4.Почистити від шкірки, нарізати на великі шматочки.

5.Додати спеції, часник, олію і зелень.

6.Можна поставити на годину в холодильник, щоб краще промаринувався.

Теги:
#Перець #Закуска #Готуємо вдома