Їстимете уже за годину: рецепт цієї закуски з перцю попросить навіть свекруха (відео)
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Якщо перець уродив щедро, його можна не лише нафарширувати та заморозити чи приготувати одразу, або ж приготувати гостро-солодкий соус до шашлику. З цього овочу також виходять надзвичайно смачні закуски.
Сьогодні ми пропонуємо перець замаринувати. Ви зможете скуштувати цю страву уже добу, переконують на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як замаринувати перець
Інгредієнти:
- перець білозірка – 1 кг;
- кріп;
- сіль – 1 ч. л. (або за бажанням);
- оцет – 1 ст. л.;
- часник – 1-2 зуб.;
- олія – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Перець запекти цілим у духовці 20 хвилин за температури 180 градусів.
2.Вийняти та викласти в каструлю.
3.Залишити на 10-20 хвилин.
4.Почистити від шкірки, нарізати на великі шматочки.
5.Додати спеції, часник, олію і зелень.
6.Можна поставити на годину в холодильник, щоб краще промаринувався.