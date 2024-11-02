Будете есть уже через час: рецепт этой закуски из перца попросит даже свекровь (видео)

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Если перец уродил щедро, его можно не только нафаршировать и заморозить или приготовить сразу, или приготовить остро-сладкий соус к шашлыку. Из этого овоща также получаются вкуснейшие закуски.

Сегодня мы предлагаем перец замариновать. Вы сможете отведать это блюдо уже сутки, уверяют на Instagram-странице "ann_.food".

Как замариновать перец

Ингредиенты:

перец белозвезда – 1 кг;

укроп;

соль – 1 ч. л. (или по желанию);

уксус – 1 ст. л.;

чеснок – 1-2 зуб.;

масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Перец запечь целым в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

2.Вынуть и выложить в кастрюлю.

3. Оставить на 10-20 минут.

4.Почистить от кожуры, нарезать на большие кусочки.

5.Добавить специи, чеснок, масло и зелень.

6.Можно поставить на час в холодильник, чтобы лучше промаринироваться.