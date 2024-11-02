В магазин бігти не доведеться: як зварити смачний сир на своїй кухні (відео)

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Кисломолочний сир — це універсальний продукт, який відмінно підходить для різних страв: його додають у випічку, використовують як начинку для вареників і навіть включають в салати. Ніжний, з легкою кислинкою він додає стравами м’який смак і текстуру. Але що робити, якщо кисломолочного сиру нема під рукою? Якщо у холодильнику є молоко, сир можна приготувати самостійно! Блогерка kelbas_v у своєму Instagram поділилася простим рецептом, який дозволить створити цей смачний продукт у себе на кухні.

Інгредієнти:

Молоко – 3,8 – 4 л;

Оцет 9% — 100-120 мл;

Сіль — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

Наливаємо молоко в каструлю і ставимо на середній вогонь підігріватися. Важливо не використовувати для цього емальований посуд. Помішуємо молоко, щоб воно не пригоріло. Як тільки на поверхні молока почне збиратися пінка і лопатись маленькі бульбашки перед закипанням, вливаємо оцет. Перемішуємо та додаємо сіль. Ще раз перемішуємо і додаємо вогонь, аби маса кипіла 1 хвилину. Вимикаємо вогонь і даємо масі охолонути. Через 1-2 години проціджуємо (в ідеалі – через марлю). Сир готовий!

Приготовлений за цим рецептом сир добре зберігається у холодильнику до 5 днів. Його можна використовувати як самостійне блюдо, і у різних рецептах.

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