В магазин бежать не придется: как сварить вкусный сыр на своей кухне (видео)

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Кисломолочный сыр – это универсальный продукт, который отлично подходит для самых разных блюд: его добавляют в выпечку, используют как начинку для вареников и даже включают в салаты. Нежный, с легкой кислинкой, он добавляет блюдами мягкий вкус и текстуру. Но что делать, если кисломолочного сыра не оказалось под рукой? Если в холодильнике есть молоко, сыр можно приготовить самостоятельно! Блогерша kelbas_v в своем Instagram поделилась простым рецептом, который позволит создать этот вкусный продукт у себя на кухне.

Ингредиенты:

Молоко — 3,8 — 4 л;

Уксус 9% — 100-120 мл;

Соль — 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Наливаем молоко в кастрюлю и ставим на средний огонь подогреваться. Важно не использовать для этого эмалированную посуду. Помешиваем молоко, чтобы оно не пригорело. Как только на поверхности молока начнет собираться пенка и лопаться маленькие пузырьки перед закипанием, вливаем уксус. Перемешиваем и добавляем соль. Еще раз перемешиваем и добавляем огонь, чтобы масса кипела 1 минуту. Выключаем огонь и даем массе остыть. Через 1-2 часа процеживаем (в идеале — через марлю). Сыр готов!

Приготовленный по этому рецепту сыр отлично хранится в холодильнике до 5 дней. Его можно использовать как самостоятельное блюдо, так и в различных рецептах.

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