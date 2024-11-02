В магазин бежать не придется: как сварить вкусный сыр на своей кухне (видео)
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Понравится детям и взрослым
Кисломолочный сыр – это универсальный продукт, который отлично подходит для самых разных блюд: его добавляют в выпечку, используют как начинку для вареников и даже включают в салаты. Нежный, с легкой кислинкой, он добавляет блюдами мягкий вкус и текстуру. Но что делать, если кисломолочного сыра не оказалось под рукой? Если в холодильнике есть молоко, сыр можно приготовить самостоятельно! Блогерша kelbas_v в своем Instagram поделилась простым рецептом, который позволит создать этот вкусный продукт у себя на кухне.
Ингредиенты:
- Молоко — 3,8 — 4 л;
- Уксус 9% — 100-120 мл;
- Соль — 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Наливаем молоко в кастрюлю и ставим на средний огонь подогреваться. Важно не использовать для этого эмалированную посуду.
- Помешиваем молоко, чтобы оно не пригорело.
- Как только на поверхности молока начнет собираться пенка и лопаться маленькие пузырьки перед закипанием, вливаем уксус.
- Перемешиваем и добавляем соль.
- Еще раз перемешиваем и добавляем огонь, чтобы масса кипела 1 минуту.
- Выключаем огонь и даем массе остыть. Через 1-2 часа процеживаем (в идеале — через марлю). Сыр готов!
Приготовленный по этому рецепту сыр отлично хранится в холодильнике до 5 дней. Его можно использовать как самостоятельное блюдо, так и в различных рецептах.
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