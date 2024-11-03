Дуже ситний та бюджетний рецепт: чудова страва, якщо потрібно нагодувати сім’ю (ВІДЕО)

Дуже смачні пиріжечки з соусом

Цікаві страви, які не схожі на те, що готують кожен день — чудова нагода урізноманітнити своє меню. Якщо ви вже готували ситну нмазку з ковбасою, зверніть увагу на наступний рецепт.

Смачні та ситні розтрепанці – традиційна українська страва. Готуються з картопляного тіста, горохової начинки, а подаються з оригінальним соусом-маштаркою. Автентичним рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

Картопля — 5 шт.

Яйця — 2 шт.

Борошно — 3 ст. л. (85 г)

Цибуля — 2 шт.

Сіль — 3 г

Для начинки:

Горох — 200 г

Цибуля — 2 шт.

Смалець — 1 ст. л.

Цукор — 1 г

Сіль — 3 г

Вершкове масло — 60 г

Для маштарки:

Горіхи — 100 г

Насіння гарбуза — 100 г

Цибуля — 2 шт.

Сметана — 300 г

Перець — 1 г

Сіль — 3 г

Жовтки — 2 шт.

Спосіб приготування:

Замочіть горох на ніч, відваріть до готовності. Пасеруйте цибулю на смальці, додайте до гороху. Приправте цукром, сіллю та вершковим маслом. Відварену картоплю пропустіть через м’ясорубку. Додайте яйця, борошно, сіль та пасеровану цибулю. Замісіть тісто. Викладіть на дошку порції тіста, розкатайте в тонкі коржі. На середину кожного коржа покладіть начинку і защипніть краї. Змастіть розтрепанці збитим жовтком і випікайте в розігрітій до 180°C духовці близько 40 хвилин. Для маштарки підсмажте горіхи та насіння. Додайте пасеровану цибулю, перець, сіль та сметану. Перебийте блендером до однорідної маси.

Подавайте розтрепанці, змащені маштаркою. Це надзвичайно ситно та смачно. Також ми ділились рецептом смачного пирога-медівника до чаю.