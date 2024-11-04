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Не "Шубою" єдиною: цей салат з оселедцем приготуєте за 10 хвилин

Автор
Марія Швець
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Картопля з оселедцем – це смачно, швидко та завжди доречно
Картопля з оселедцем – це смачно, швидко та завжди доречно. Фото ru.freepik.com

Класика гармонії смаків

Оселедець є популярним продуктом на кухнях багатьох господинь. Його їдять просто так та готують з ним різноманітні закуски та салати на кшталт "Шуби".

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ще один смачний салат з оселедцем, який готується ще простіше. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

  • оселедець – 1 шт.;
  • картопля – 3 шт.;
  • солоні огірки – 2 шт.;
  • цибуля синя – 0,5 шт.;
  • зелена цибуля – за бажанням;
  • горошок – 0,5 банки;
  • олія – 1 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Оселедець почистити, дрібно нарізати, нарізати кубиками.
  2. Цибулю нарізати кільцями, додати зелену цибулю.
  3. Всипати пів баночки горошку.
  4. Посолити, поперчити, заправити олією та перемішати.
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#Салат #Оселедець #Готуємо вдома