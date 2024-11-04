Не "Шубою" єдиною: цей салат з оселедцем приготуєте за 10 хвилин
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Класика гармонії смаків
Оселедець є популярним продуктом на кухнях багатьох господинь. Його їдять просто так та готують з ним різноманітні закуски та салати на кшталт "Шуби".
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ще один смачний салат з оселедцем, який готується ще простіше. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".
Як приготувати салат з оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець – 1 шт.;
- картопля – 3 шт.;
- солоні огірки – 2 шт.;
- цибуля синя – 0,5 шт.;
- зелена цибуля – за бажанням;
- горошок – 0,5 банки;
- олія – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Оселедець почистити, дрібно нарізати, нарізати кубиками.
- Цибулю нарізати кільцями, додати зелену цибулю.
- Всипати пів баночки горошку.
- Посолити, поперчити, заправити олією та перемішати.