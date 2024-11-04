Не "Шубою" єдиною: цей салат з оселедцем приготуєте за 10 хвилин

Класика гармонії смаків

Оселедець є популярним продуктом на кухнях багатьох господинь. Його їдять просто так та готують з ним різноманітні закуски та салати на кшталт "Шуби".

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ще один смачний салат з оселедцем, який готується ще простіше. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

оселедець – 1 шт.;

картопля – 3 шт.;

солоні огірки – 2 шт.;

цибуля синя – 0,5 шт.;

зелена цибуля – за бажанням;

горошок – 0,5 банки;

олія – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування: