Не "Шубой" единой: этот салат с селедкой приготовите за 10 минут
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Классика гармонии вкусов
Сельдь является популярным продуктом на кухнях многих хозяек. Его едят просто так и готовят с ним разнообразные закуски и салаты типа "Шубы".
Сегодня мы хотим предложить приготовить еще один вкусный салат с селедкой, который готовится еще проще. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_".
Как приготовить салат с сельдью
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- соленые огурцы – 2 шт.;
- лук синий – 0,5 шт.;
- зеленый лук – по желанию;
- горошек – 0,5 банки;
- масло – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Сельдь почистить, мелко порезать, порезать кубиками.
- Лук нарезать колечками, добавить зеленый лук.
- Всыпать пол баночки горошка.
- Посолить, поперчить, заправить растительным маслом и перемешать.