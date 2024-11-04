Не "Шубой" единой: этот салат с селедкой приготовите за 10 минут

Классика гармонии вкусов

Сельдь является популярным продуктом на кухнях многих хозяек. Его едят просто так и готовят с ним разнообразные закуски и салаты типа "Шубы".

Сегодня мы хотим предложить приготовить еще один вкусный салат с селедкой, который готовится еще проще. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_".

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.;

картофель – 3 шт.;

соленые огурцы – 2 шт.;

лук синий – 0,5 шт.;

зеленый лук – по желанию;

горошек – 0,5 банки;

масло – 1 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: