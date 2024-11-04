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Не "Шубой" единой: этот салат с селедкой приготовите за 10 минут

Автор
Мария Швец
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Автор
Картофель с селедкой – это вкусно, быстро и всегда уместно
Картофель с селедкой – это вкусно, быстро и всегда уместно. Фото ru.freepik.com

Классика гармонии вкусов

Сельдь является популярным продуктом на кухнях многих хозяек. Его едят просто так и готовят с ним разнообразные закуски и салаты типа "Шубы".

Сегодня мы хотим предложить приготовить еще один вкусный салат с селедкой, который готовится еще проще. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_pytel_".

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт.;
  • картофель – 3 шт.;
  • соленые огурцы – 2 шт.;
  • лук синий – 0,5 шт.;
  • зеленый лук – по желанию;
  • горошек – 0,5 банки;
  • масло – 1 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Сельдь почистить, мелко порезать, порезать кубиками.
  2. Лук нарезать колечками, добавить зеленый лук.
  3. Всыпать пол баночки горошка.
  4. Посолить, поперчить, заправить растительным маслом и перемешать.
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#Салат #Селедка #Готовим дома