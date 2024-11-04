Так "Шубу" ви ще не готували: подайте звичний салат у вигляді… бутербродів (відео)

Таку "Шубу" можна приготувати ще й швидше

Раніше "Шуба" була досить популярним салатом. Його готували передусім на Новий рік та ще деякі великі свята. У наш час цей салат готують не так часто, але дехто підтримує традиції та продовжує подавати "Шубу" на стіл.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати звичний салат по-новому, а саме — у вигляді бутербродів. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати "Шубу" по-новому

Інгредієнти:

оселедець;

буряк;

часник;

цибуля;

майонез;

гірчиця у зернах;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Хліб нарізати та підсмажити на сковороді до золотистої скоринки.

2.Буряк відварити, натерти на дрібній тертці.

3.Через прес видавити часник до буряка, посолити, поперчити за смаком.

4.Заправити майонезом, перемішати.

5.Викласти буряк на скибочки хліба.

6.Цибулю нарізати кільцями, викласти на буряк.

7.Поверх цибулі та шматок оселедця, зверху покласти краплину гірчиці у зернах.

8.За бажанням прикрасити зеленню.