Так "Шубу" вы еще не готовили: подайте привычный салат в виде… бутербродов (видео)

Такую "Шубу" можно приготовить еще и быстрее

Ранее "Шуба" была довольно популярным салатом. Его готовили прежде всего на Новый год и некоторые другие большие праздники. В настоящее время этот салат готовят не так часто, но некоторые поддерживают традиции и продолжают подавать "Шубу" на стол.

Сегодня мы хотим предложить приготовить привычный салат по-новому, а именно – в виде бутербродов. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить "Шубу" по-новому

Ингредиенты:

сельдь;

свекла;

чеснок;

лук;

майонез;

горчица в зернах;

соль, перец;

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать и поджарить на сковороде до золотистой корочки.

2.Свеклу отварить, натереть на мелкой терке.

3.Через пресс выдавить чеснок к свекле, посолить, поперчить по вкусу.

4.Заправить майонезом, перемешать.

5.Выложить свеклу на ломтики хлеба.

6.Лук нарезать кольцами, выложить на свеклу.

7. Поверх лука и кусок сельди, сверху положить каплю горчицы в зернах.

8.По желанию украсить зеленью.