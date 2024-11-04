Так "Шубу" вы еще не готовили: подайте привычный салат в виде… бутербродов (видео)
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Такую "Шубу" можно приготовить еще и быстрее
Ранее "Шуба" была довольно популярным салатом. Его готовили прежде всего на Новый год и некоторые другие большие праздники. В настоящее время этот салат готовят не так часто, но некоторые поддерживают традиции и продолжают подавать "Шубу" на стол.
Сегодня мы хотим предложить приготовить привычный салат по-новому, а именно – в виде бутербродов. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить "Шубу" по-новому
Ингредиенты:
- сельдь;
- свекла;
- чеснок;
- лук;
- майонез;
- горчица в зернах;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1. Хлеб нарезать и поджарить на сковороде до золотистой корочки.
2.Свеклу отварить, натереть на мелкой терке.
3.Через пресс выдавить чеснок к свекле, посолить, поперчить по вкусу.
4.Заправить майонезом, перемешать.
5.Выложить свеклу на ломтики хлеба.
6.Лук нарезать кольцами, выложить на свеклу.
7. Поверх лука и кусок сельди, сверху положить каплю горчицы в зернах.
8.По желанию украсить зеленью.