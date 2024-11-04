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Ці картопляні котлети швидко зникнуть зі столу: рецепт ситної страви (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Незвичайнй рецепт картоплі з м’ясом
Незвичайнй рецепт картоплі з м’ясом. Фото скріншот Instagram

Готується дуже просто

Зазвичай картоплю і м’ясо подають як дві окремі страви — картопляне пюре або запечена картопля виступає як гарнір, а м’ясо готують окремо шматочками або у вигляді котлет. Але в цьому рецепті вони об’єднуються в одну оригінальну і дуже смачну страву.

Картопляні котлети — чудовий вибір для сімейної вечері або святкового столу. Ніжне пюре, запечене з соковитою начинкою з курки та овочів, набуває нового, насиченого смаку, а зручна подача у вигляді "гнізд" робить його не тільки ситним, але й привабливим. Рецептом поділилася блогер із ніком coooking.she.

Інгредієнти на 6-7 шт:

  • картопля велика – 3 шт;
  • куряче філе – 1 шт;
  • морква – 1 шт;
  • цибуля – 1 шт;
  • болгарський перець – 1/2 шт;
  • томатна паста/соус – 2 ст.л;
  • зелень;
  • вершкове масло для пюре;
  • жовток – 1 шт;
  • сир твердий;
  • сіль, перець, спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Обсмажуємо на сковороді нарізані кубиками цибулю, моркву та солодкий перець.
  2. Філе подрібнюємо в блендері або м’ясорубці та додаємо до овочів. Обсмажуємо, солимо, перчимо і додаємо томатний соус.
  3. Картоплю відварюємо до готовності, додаємо до неї вершкове масло з жовтком і готуємо пюре. Додаємо зелень.
  4. Деко застилаємо пергаментом. Викладаємо зверху картопляне пюре і формуємо з нього "гнізда". Зверху на пюре викладаємо м’ясо з овочами та посипаємо сиром.
  5. Запікаємо в духовці при 200 °С 15 хвилин.

Котлети готові. До цієї страви ідеально підійде салат чи соління.

Раніше ми розповідали, як замаринувати баклажани із перцем. Ця закуска ідеально підходить для осіннього меню.

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Картопля #Котлети #Готуємо вдома