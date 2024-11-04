Ці картопляні котлети швидко зникнуть зі столу: рецепт ситної страви (відео)
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Готується дуже просто
Зазвичай картоплю і м’ясо подають як дві окремі страви — картопляне пюре або запечена картопля виступає як гарнір, а м’ясо готують окремо шматочками або у вигляді котлет. Але в цьому рецепті вони об’єднуються в одну оригінальну і дуже смачну страву.
Картопляні котлети — чудовий вибір для сімейної вечері або святкового столу. Ніжне пюре, запечене з соковитою начинкою з курки та овочів, набуває нового, насиченого смаку, а зручна подача у вигляді "гнізд" робить його не тільки ситним, але й привабливим. Рецептом поділилася блогер із ніком coooking.she.
Інгредієнти на 6-7 шт:
- картопля велика – 3 шт;
- куряче філе – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- цибуля – 1 шт;
- болгарський перець – 1/2 шт;
- томатна паста/соус – 2 ст.л;
- зелень;
- вершкове масло для пюре;
- жовток – 1 шт;
- сир твердий;
- сіль, перець, спеції – до смаку.
Спосіб приготування:
- Обсмажуємо на сковороді нарізані кубиками цибулю, моркву та солодкий перець.
- Філе подрібнюємо в блендері або м’ясорубці та додаємо до овочів. Обсмажуємо, солимо, перчимо і додаємо томатний соус.
- Картоплю відварюємо до готовності, додаємо до неї вершкове масло з жовтком і готуємо пюре. Додаємо зелень.
- Деко застилаємо пергаментом. Викладаємо зверху картопляне пюре і формуємо з нього "гнізда". Зверху на пюре викладаємо м’ясо з овочами та посипаємо сиром.
- Запікаємо в духовці при 200 °С 15 хвилин.
Котлети готові. До цієї страви ідеально підійде салат чи соління.
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