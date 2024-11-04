Эти картофельные котлеты быстро исчезнут со стола: рецепт сытного блюда (видео)
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Готовится очень просто
Обычно картофель и мясо подают как два отдельных блюда — картофельное пюре или запеченный картофель выступает в качестве гарнира, а мясо готовят отдельно кусочками или в виде котлет. Но в этом рецепте они объединяются в одно оригинальное и очень вкусное блюдо.
Картофельные котлеты — отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола. Нежное пюре, запеченное с сочной начинкой из курицы и овощей, приобретает новый, насыщенный вкус, а удобная подача в виде "гнезд" делает его не только сытным, но и привлекательным. Рецептом поделилась блогер с ником coooking.she.
Ингредиенты на 6-7 шт:
- картофель большой – 3 шт;
- куриное филе – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- болгарский перец – 1/2 шт;
- томатная паста/соус – 2 ст.л;
- зелень;
- сливочное масло для пюре;
- желток – 1 шт;
- сыр твердый;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Обжариваем на сковороде нарезанные кубиками лук, морковь и сладкий перец.
- Филе измельчаем в блендере или мясорубке и добавляем к овощам. Обжариваем, солим, перчим и добавляем томатный соус.
- Картофель отвариваем до готовности, добавляем к нему сливочное масло с желтком и готовим пюре. Добавляем зелень.
- Противень застилаем пергаментом. Выкладываем сверху картофельное пюре и формируем из него "гнезда". Сверху на пюре выкладываем мясо с овощами и посыпаем сыром.
- Запекаем в духовке при 200°С 15 минут.
Котлеты готовы. К этому блюду идеально подойдет салат или соленья.
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