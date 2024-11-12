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Этот рецепт для самых ленивых: как быстро и легко приготовить грибные тосты (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Такие тосты идеально подходят для завтрака, обеда и ужина
Такие тосты идеально подходят для завтрака, обеда и ужина. Фото shuba.life

Их можно мгновенно приготовить для вкусной и легкой трапезы

Чего только не готовили хозяйки из грибов! И супы варили, и фаршировали или жарили просто так с луком и сметаной.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную и простую закуску, с которой вы справитесь на раз-два. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить простые грибные тосты

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 200 г;
  • зеленый лук – 1 пучок;
  • твердый сыр или моцарелла – 100 г;
  • майонез\сметана\крем-сыр – 1-2 ст. л.;
  • батон\тостовый хлеб – 8-10 ломтиков;
  • масло – 1 ст. л.;
  • соль;
  • перец;

Способ приготовления:

1.Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на сковороде с маслом.

2.Добавить соль и перец, обжарить до золотистости.

3. Сыр натереть на терке и добавить в грибы.

4.Добавить майонез и тщательно перемешать.

5. Выложить смесь на хлеб.

6. Выпекать в течение 10 минут при 180 градусах.

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#Грибы #Тосты #Готовим дома