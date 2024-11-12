Этот рецепт для самых ленивых: как быстро и легко приготовить грибные тосты (видео)
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Их можно мгновенно приготовить для вкусной и легкой трапезы
Чего только не готовили хозяйки из грибов! И супы варили, и фаршировали или жарили просто так с луком и сметаной.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусную и простую закуску, с которой вы справитесь на раз-два. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "recepti_dariko".
Как приготовить простые грибные тосты
Ингредиенты:
- шампиньоны – 200 г;
- зеленый лук – 1 пучок;
- твердый сыр или моцарелла – 100 г;
- майонез\сметана\крем-сыр – 1-2 ст. л.;
- батон\тостовый хлеб – 8-10 ломтиков;
- масло – 1 ст. л.;
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
1.Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на сковороде с маслом.
2.Добавить соль и перец, обжарить до золотистости.
3. Сыр натереть на терке и добавить в грибы.
4.Добавить майонез и тщательно перемешать.
5. Выложить смесь на хлеб.
6. Выпекать в течение 10 минут при 180 градусах.