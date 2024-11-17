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Більше ніякої капусти з магазину: шеф-кухар показав, як заквасити її розкішно (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Як заквасити її самотужки
Як заквасити її самотужки. Фото Андрій Клюс

Рецепт апетитної квашеної капусти

Класичні українські закуски — основа зимового раціону. Ми розповідали, як приготувати насичений, але прозорий холодець. Тепер ділимось рецептом домашньої квашеної капусти, після якого ви точно не захочете купувати цю хрустку смакоту в магазині.

Шеф-кухар Андрій Клюс розповів на своєму ютуб-каналі, як приготувати її вдома, додавши яскравих кольорів і пікантних спецій. Закуска виходить хрусткою та ароматною.

Інгредієнти:

  • Білокачанна капуста – 1,5 кг
  • Морква – 220 г
  • Перець солодкий (червоний, зелений, жовтий) – 300 г
  • Сіль українська з хріном і гірчицею – 45 г
  • Суміш перців (до смаку) – 2 г
  • Цукор – 20 г
  • Оливкова олія – для подачі
  • Цибуля синя – 50 г

Спосіб приготування:

  1. Капусту шаткуємо соломкою. Моркву тремо на крупній тертці.
  2. Перець зачищаємо від плодоніжок та насіння. М’якоть нарізаємо соломкою.
  3. Змішуємо інгредієнти. З'єднуємо капусту, моркву, перець, сіль, цукор і спеції. Добре перемішуємо руками, щоб овочі пустили сік.
  4. Перекладаємо капусту в скляну банку або емальовану каструлю. Металевий посуд не підходить.
  5. Притискаємо капусту в ємності вантажем. Поверхня капусти повинна бути повністю покрита соком.
  6. Накриваємо марлею і залишаємо при кімнатній температурі на 3-4 дні. Раз на день проколюємо її до дна дерев’яною паличкою. Час приготування залежить від температури в кімнаті, тому куштуйте її.

Для подачі готову капусту перекладаємо в миску, додаємо дрібно нарізану цибулю і поливаємо оливковою олією. Також ми розповідали, як правильно смажити гриби.

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#Рецепт #Капуста #Квашена капуста #Андрій Клюс