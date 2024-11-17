Більше ніякої капусти з магазину: шеф-кухар показав, як заквасити її розкішно (відео)
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Рецепт апетитної квашеної капусти
Класичні українські закуски — основа зимового раціону. Ми розповідали, як приготувати насичений, але прозорий холодець. Тепер ділимось рецептом домашньої квашеної капусти, після якого ви точно не захочете купувати цю хрустку смакоту в магазині.
Шеф-кухар Андрій Клюс розповів на своєму ютуб-каналі, як приготувати її вдома, додавши яскравих кольорів і пікантних спецій. Закуска виходить хрусткою та ароматною.
Інгредієнти:
- Білокачанна капуста – 1,5 кг
- Морква – 220 г
- Перець солодкий (червоний, зелений, жовтий) – 300 г
- Сіль українська з хріном і гірчицею – 45 г
- Суміш перців (до смаку) – 2 г
- Цукор – 20 г
- Оливкова олія – для подачі
- Цибуля синя – 50 г
Спосіб приготування:
- Капусту шаткуємо соломкою. Моркву тремо на крупній тертці.
- Перець зачищаємо від плодоніжок та насіння. М’якоть нарізаємо соломкою.
- Змішуємо інгредієнти. З'єднуємо капусту, моркву, перець, сіль, цукор і спеції. Добре перемішуємо руками, щоб овочі пустили сік.
- Перекладаємо капусту в скляну банку або емальовану каструлю. Металевий посуд не підходить.
- Притискаємо капусту в ємності вантажем. Поверхня капусти повинна бути повністю покрита соком.
- Накриваємо марлею і залишаємо при кімнатній температурі на 3-4 дні. Раз на день проколюємо її до дна дерев’яною паличкою. Час приготування залежить від температури в кімнаті, тому куштуйте її.
Для подачі готову капусту перекладаємо в миску, додаємо дрібно нарізану цибулю і поливаємо оливковою олією. Також ми розповідали, як правильно смажити гриби.