Більше ніякої капусти з магазину: шеф-кухар показав, як заквасити її розкішно (відео)

Рецепт апетитної квашеної капусти

Класичні українські закуски — основа зимового раціону. Ми розповідали, як приготувати насичений, але прозорий холодець. Тепер ділимось рецептом домашньої квашеної капусти, після якого ви точно не захочете купувати цю хрустку смакоту в магазині.

Шеф-кухар Андрій Клюс розповів на своєму ютуб-каналі, як приготувати її вдома, додавши яскравих кольорів і пікантних спецій. Закуска виходить хрусткою та ароматною.

Інгредієнти:

Білокачанна капуста – 1,5 кг

Морква – 220 г

Перець солодкий (червоний, зелений, жовтий) – 300 г

Сіль українська з хріном і гірчицею – 45 г

Суміш перців (до смаку) – 2 г

Цукор – 20 г

Оливкова олія – для подачі

Цибуля синя – 50 г

Спосіб приготування:

Капусту шаткуємо соломкою. Моркву тремо на крупній тертці. Перець зачищаємо від плодоніжок та насіння. М’якоть нарізаємо соломкою. Змішуємо інгредієнти. З'єднуємо капусту, моркву, перець, сіль, цукор і спеції. Добре перемішуємо руками, щоб овочі пустили сік. Перекладаємо капусту в скляну банку або емальовану каструлю. Металевий посуд не підходить. Притискаємо капусту в ємності вантажем. Поверхня капусти повинна бути повністю покрита соком. Накриваємо марлею і залишаємо при кімнатній температурі на 3-4 дні. Раз на день проколюємо її до дна дерев’яною паличкою. Час приготування залежить від температури в кімнаті, тому куштуйте її.

Для подачі готову капусту перекладаємо в миску, додаємо дрібно нарізану цибулю і поливаємо оливковою олією. Також ми розповідали, як правильно смажити гриби.