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Больше никакой капусты из магазина: шеф-повар показал, как заквасить ее роскошно (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как заквасить ее своими силами
Как заквасить ее своими силами. Фото Андрей Клюс

Рецепт аппетитной квашеной капусты

Классические украинские закуски – основа зимнего рациона. Мы рассказывали, как приготовить насыщенный, но прозрачный холодец. Теперь делимся рецептом домашней квашеной капусты, после которого вы точно не захотите покупать эту хрустящую вкусность в магазине.

Шеф-повар Андрей Клюс рассказал на своем ютуб-канале, как приготовить ее дома, добавив яркие цвета и пикантные специи. Закуска получается хрустящей и ароматной.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 1,5 кг
  • Морковь – 220 г
  • Перец сладкий (красный, зеленый, желтый) – 300 г
  • Соль украинская с хреном и горчицей – 45 г
  • Смесь перцев (по вкусу) – 2 г
  • Сахар – 20 г
  • Оливковое масло – для подачи
  • Лук синий – 50 г

Способ приготовления:

  1. Капусту шинкуем соломкой. Морковь тремя на крупной терке.
  2. Перец зачищаем от плодоножек и семян. Мякоть нарезаем соломкой.
  3. Смешиваем ингредиенты. Соединяем капусту, морковь, перец, соль, сахар и специи. Хорошо перемешиваем руками, чтобы овощи пустили сок.
  4. Переводим капусту в стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Металлическая посуда не подходит.
  5. Прижимаем капусту в емкости грузом. Поверхность капусты должна быть полностью покрыта соком.
  6. Накрываем марлей и оставляем при комнатной температуре на 3-4 дня. Ежедневно прокалываем ее до дна деревянной палочкой. Время приготовления зависит от температуры в комнате, поэтому пробуйте ее.

Для подачи готовую капусту перекладываем в миску, добавляем мелко нарезанный лук и поливаем оливковым маслом.

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#Рецепт #Капуста #Квашеная капуста #Андрей Клюс