Больше никакой капусты из магазина: шеф-повар показал, как заквасить ее роскошно (видео)

Рецепт аппетитной квашеной капусты

Классические украинские закуски – основа зимнего рациона. Мы рассказывали, как приготовить насыщенный, но прозрачный холодец. Теперь делимся рецептом домашней квашеной капусты, после которого вы точно не захотите покупать эту хрустящую вкусность в магазине.

Шеф-повар Андрей Клюс рассказал на своем ютуб-канале, как приготовить ее дома, добавив яркие цвета и пикантные специи. Закуска получается хрустящей и ароматной.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 1,5 кг

Морковь – 220 г

Перец сладкий (красный, зеленый, желтый) – 300 г

Соль украинская с хреном и горчицей – 45 г

Смесь перцев (по вкусу) – 2 г

Сахар – 20 г

Оливковое масло – для подачи

Лук синий – 50 г

Способ приготовления:

Капусту шинкуем соломкой. Морковь тремя на крупной терке. Перец зачищаем от плодоножек и семян. Мякоть нарезаем соломкой. Смешиваем ингредиенты. Соединяем капусту, морковь, перец, соль, сахар и специи. Хорошо перемешиваем руками, чтобы овощи пустили сок. Переводим капусту в стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Металлическая посуда не подходит. Прижимаем капусту в емкости грузом. Поверхность капусты должна быть полностью покрыта соком. Накрываем марлей и оставляем при комнатной температуре на 3-4 дня. Ежедневно прокалываем ее до дна деревянной палочкой. Время приготовления зависит от температуры в комнате, поэтому пробуйте ее.

Для подачи готовую капусту перекладываем в миску, добавляем мелко нарезанный лук и поливаем оливковым маслом.