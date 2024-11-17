Больше никакой капусты из магазина: шеф-повар показал, как заквасить ее роскошно (видео)
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Рецепт аппетитной квашеной капусты
Классические украинские закуски – основа зимнего рациона. Мы рассказывали, как приготовить насыщенный, но прозрачный холодец. Теперь делимся рецептом домашней квашеной капусты, после которого вы точно не захотите покупать эту хрустящую вкусность в магазине.
Шеф-повар Андрей Клюс рассказал на своем ютуб-канале, как приготовить ее дома, добавив яркие цвета и пикантные специи. Закуска получается хрустящей и ароматной.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 1,5 кг
- Морковь – 220 г
- Перец сладкий (красный, зеленый, желтый) – 300 г
- Соль украинская с хреном и горчицей – 45 г
- Смесь перцев (по вкусу) – 2 г
- Сахар – 20 г
- Оливковое масло – для подачи
- Лук синий – 50 г
Способ приготовления:
- Капусту шинкуем соломкой. Морковь тремя на крупной терке.
- Перец зачищаем от плодоножек и семян. Мякоть нарезаем соломкой.
- Смешиваем ингредиенты. Соединяем капусту, морковь, перец, соль, сахар и специи. Хорошо перемешиваем руками, чтобы овощи пустили сок.
- Переводим капусту в стеклянную банку или эмалированную кастрюлю. Металлическая посуда не подходит.
- Прижимаем капусту в емкости грузом. Поверхность капусты должна быть полностью покрыта соком.
- Накрываем марлей и оставляем при комнатной температуре на 3-4 дня. Ежедневно прокалываем ее до дна деревянной палочкой. Время приготовления зависит от температуры в комнате, поэтому пробуйте ее.
Для подачи готовую капусту перекладываем в миску, добавляем мелко нарезанный лук и поливаем оливковым маслом.