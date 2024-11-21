Котлети вийдуть соковитими та ароматними навіть з курятини: як їх приготувати (відео)
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Котлети — чудова м’ясна страва, яка ідеально підходить для обіду. До них можна подати будь-який улюблений гарнір, доповнити свіжим салатом чи домашніми консерваціями.
Проте інколи котлети, особливо з курятини, виходять сухуватими. У таких випадках стане у пригоді перевірений метод приготування, яким поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати котлети з підливою
Інгредієнти для котлет:
- курячий фарш – 350 г;
- цибуля – 1 шт.;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець;
- яйця – 1 шт.;
- олія для смаження;
Інгредієнти для соусу:
- гриби – 150 г;
- цибуля – 50 г;
- сметана – 100-150 г;
- вода – 100 г;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати подрібнену цибулю, панірувальні сухарі, сіль, перець, яйце.
2.Все перемішати.
3.У сковорідку влити олію і на ній обсмажити котлети до золотистої з обох сторін.
4.Дістати їх зі сковорідки.
5.Обсмажити нарізані гриби, часник і цибулину до золотистості. Додати сіль.
6.Додати сметану, влити воду, всипати перець. Для того, щоб соус був густим, можна додати ложку борошна.
7.Перемішати все і викласти котлети.
8.Готувати із закритою кришкою 15 хвилин на середньому вогні.