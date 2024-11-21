Котлети вийдуть соковитими та ароматними навіть з курятини: як їх приготувати (відео)

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Котлети — чудова м’ясна страва, яка ідеально підходить для обіду. До них можна подати будь-який улюблений гарнір, доповнити свіжим салатом чи домашніми консерваціями.

Проте інколи котлети, особливо з курятини, виходять сухуватими. У таких випадках стане у пригоді перевірений метод приготування, яким поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати котлети з підливою

Інгредієнти для котлет:

курячий фарш – 350 г;

цибуля – 1 шт.;

панірувальні сухарі;

сіль, перець;

яйця – 1 шт.;

олія для смаження;

Інгредієнти для соусу:

гриби – 150 г;

цибуля – 50 г;

сметана – 100-150 г;

вода – 100 г;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати подрібнену цибулю, панірувальні сухарі, сіль, перець, яйце.

2.Все перемішати.

3.У сковорідку влити олію і на ній обсмажити котлети до золотистої з обох сторін.

4.Дістати їх зі сковорідки.

5.Обсмажити нарізані гриби, часник і цибулину до золотистості. Додати сіль.

6.Додати сметану, влити воду, всипати перець. Для того, щоб соус був густим, можна додати ложку борошна.

7.Перемішати все і викласти котлети.

8.Готувати із закритою кришкою 15 хвилин на середньому вогні.