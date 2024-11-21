Котлеты получатся сочными и ароматными даже из курятины: как их приготовить (видео)

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Котлеты – прекрасное мясное блюдо, идеально подходящее для обеда. К ним можно подать любой излюбленный гарнир, дополнить свежим салатом или домашними консервациями.

Однако иногда котлеты, особенно из курятины, получаются суховатыми. В таких случаях пригодится проверенный метод приготовления, которым поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить котлеты с подливкой

Ингредиенты для котлет:

куриный фарш – 350 г;

лук – 1 шт.;

панировочные сухари;

соль, перец;

яйца – 1 шт.;

масло для жарки;

Ингредиенты для соуса:

грибы – 150 г;

лук – 50 г;

сметана – 100-150 г;

вода – 100 г;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить измельченный лук, панировочные сухари, соль, перец, яйцо.

2.Все перемешать.

3.В сковороду влить масло и на нем обжарить котлеты до золотистой с обеих сторон.

4.Достать их из сковородки.

5.Обжарить нарезанные грибы, чеснок и луковицу до золотистости.

6.Добавить сметану, влить воду, всыпать перец. Для того чтобы соус был густым, можно добавить ложку муки.

7. Перемешать все и выложить котлеты.

8.Готовить под закрытой крышкой 15 минут на среднем огне.