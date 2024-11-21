Укр

Котлеты получатся сочными и ароматными даже из курятины: как их приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Румяные, аппетитные, сытные
Румяные, аппетитные, сытные. Фото 1000.menu

Понравятся всем и каждому

Котлеты – прекрасное мясное блюдо, идеально подходящее для обеда. К ним можно подать любой излюбленный гарнир, дополнить свежим салатом или домашними консервациями.

Однако иногда котлеты, особенно из курятины, получаются суховатыми. В таких случаях пригодится проверенный метод приготовления, которым поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить котлеты с подливкой

Ингредиенты для котлет:

  • куриный фарш – 350 г;
  • лук – 1 шт.;
  • панировочные сухари;
  • соль, перец;
  • яйца – 1 шт.;
  • масло для жарки;

Ингредиенты для соуса:

  • грибы – 150 г;
  • лук – 50 г;
  • сметана – 100-150 г;
  • вода – 100 г;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить измельченный лук, панировочные сухари, соль, перец, яйцо.

2.Все перемешать.

3.В сковороду влить масло и на нем обжарить котлеты до золотистой с обеих сторон.

4.Достать их из сковородки.

5.Обжарить нарезанные грибы, чеснок и луковицу до золотистости.

6.Добавить сметану, влить воду, всыпать перец. Для того чтобы соус был густым, можно добавить ложку муки.

7. Перемешать все и выложить котлеты.

8.Готовить под закрытой крышкой 15 минут на среднем огне.

Теги:
#Мясо #Котлеты #Готовим дома