Котлеты получатся сочными и ароматными даже из курятины: как их приготовить (видео)
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Понравятся всем и каждому
Котлеты – прекрасное мясное блюдо, идеально подходящее для обеда. К ним можно подать любой излюбленный гарнир, дополнить свежим салатом или домашними консервациями.
Однако иногда котлеты, особенно из курятины, получаются суховатыми. В таких случаях пригодится проверенный метод приготовления, которым поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить котлеты с подливкой
Ингредиенты для котлет:
- куриный фарш – 350 г;
- лук – 1 шт.;
- панировочные сухари;
- соль, перец;
- яйца – 1 шт.;
- масло для жарки;
Ингредиенты для соуса:
- грибы – 150 г;
- лук – 50 г;
- сметана – 100-150 г;
- вода – 100 г;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.К фаршу добавить измельченный лук, панировочные сухари, соль, перец, яйцо.
2.Все перемешать.
3.В сковороду влить масло и на нем обжарить котлеты до золотистой с обеих сторон.
4.Достать их из сковородки.
5.Обжарить нарезанные грибы, чеснок и луковицу до золотистости.
6.Добавить сметану, влить воду, всыпать перец. Для того чтобы соус был густым, можно добавить ложку муки.
7. Перемешать все и выложить котлеты.
8.Готовить под закрытой крышкой 15 минут на среднем огне.