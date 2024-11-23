Зберігайте рецепт — приготуєте до Різдва: ароматний цитрусовий кекс нікого не залишить байдужим
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Готується легко та просто
Вже все більше відчувається атмосфера Різдва, а отже — можна прикрашати будинок до свята, зовсім скоро ставити ялинку та зберігати рецепти смачних страв до новорічного столу. Зокрема, оригінально виглядатимуть на столі канапки з хурмою та хамоном.
А на десерт можна спекти ароматний цитрусовий кекс. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Як приготувати цитрусовий кекс
Інгредієнти:
- вершкове масло – 150 г;
- цукрова пудра – 150 г;
- яйця – 3 шт.;
- борошно – 200 г;
- розпушувач – 8 г;
- прянощі (кориця, імбир, мускатний горіх) – 1 ст. л.;
- ванільний цукор;
- цедра мандарина та апельсина;
Інгредієнти для сиропу:
- сік апельсина або мандарина – 100 мл;
- цедра апельсина або мандарина – 1 шт.;
- вода – 50 мл;
- цукор – 60 г;
Інгредієнти для цукрової глазурі:
- сік мандарина – 30 мл:
- цукрова пудра – 100 г;
- цедра мандарина;
Спосіб приготування:
1.Змішати цукрову пудру з прянощами.
2.Додати свіжу цедру цитрусових, перемішати.
3.Змішати борошно з розпушувачем.
4.Збити вершкове масло кімнатної температури. Масло має посвітліти та збільшитися в об'ємі.
5.Додати цукрову пудру, перемішати.
6.Додати яйця кімнатної температури, перемішати.
7.Додаємо борошно з розпушувачем, перемішати.
8.Підготувати форму для кексу. Змастити дно та краї форми м'яким вершковим маслом, присипати борошном. Перекласти в неї тісто. Врахувати, що тісто збільшиться в об'ємі удвічі.
9.Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці, 30-35 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Вийняти кекс з форми.
10.Приготувати сироп. Зняти цедру з мандарина, вичавити сік, додати воду, цукор. Проварити сироп після запікання ще 2 хвилини, процідити.
11.Просочити гарячий кекс гарячим сиропом.
12.Зняти цедру з мандарина, додати сік та пудру. Покрити кекс, що охолонув, глазур'ю.
13.Залишити його при кімнатній температурі, щоб вона підсохла.