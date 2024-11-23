Зберігайте рецепт — приготуєте до Різдва: ароматний цитрусовий кекс нікого не залишить байдужим

Готується легко та просто

Вже все більше відчувається атмосфера Різдва, а отже — можна прикрашати будинок до свята, зовсім скоро ставити ялинку та зберігати рецепти смачних страв до новорічного столу. Зокрема, оригінально виглядатимуть на столі канапки з хурмою та хамоном.

А на десерт можна спекти ароматний цитрусовий кекс. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати цитрусовий кекс

Інгредієнти:

вершкове масло – 150 г;

цукрова пудра – 150 г;

яйця – 3 шт.;

борошно – 200 г;

розпушувач – 8 г;

прянощі (кориця, імбир, мускатний горіх) – 1 ст. л.;

ванільний цукор;

цедра мандарина та апельсина;

Інгредієнти для сиропу:

сік апельсина або мандарина – 100 мл;

цедра апельсина або мандарина – 1 шт.;

вода – 50 мл;

цукор – 60 г;

Інгредієнти для цукрової глазурі:

сік мандарина – 30 мл:

цукрова пудра – 100 г;

цедра мандарина;

Спосіб приготування:

1.Змішати цукрову пудру з прянощами.

2.Додати свіжу цедру цитрусових, перемішати.

3.Змішати борошно з розпушувачем.

4.Збити вершкове масло кімнатної температури. Масло має посвітліти та збільшитися в об'ємі.

5.Додати цукрову пудру, перемішати.

6.Додати яйця кімнатної температури, перемішати.

7.Додаємо борошно з розпушувачем, перемішати.

8.Підготувати форму для кексу. Змастити дно та краї форми м'яким вершковим маслом, присипати борошном. Перекласти в неї тісто. Врахувати, що тісто збільшиться в об'ємі удвічі.

9.Випікати у розігрітій до 170 градусів духовці, 30-35 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Вийняти кекс з форми.

10.Приготувати сироп. Зняти цедру з мандарина, вичавити сік, додати воду, цукор. Проварити сироп після запікання ще 2 хвилини, процідити.

11.Просочити гарячий кекс гарячим сиропом.

12.Зняти цедру з мандарина, додати сік та пудру. Покрити кекс, що охолонув, глазур'ю.

13.Залишити його при кімнатній температурі, щоб вона підсохла.