Сохраняйте рецепт — приготовите к Рождеству: ароматный цитрусовый кекс никого не оставит равнодушным
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Готовится легко и просто
Уже все больше чувствуется атмосфера Рождества, а значит , можно украшать дом к празднику, совсем скоро ставить елку и хранить рецепты вкусных блюд, таких как рецепт сочной курицы, к новогоднему столу.
А на десерт можно испечь ароматный цитрусовый кекс. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить цитрусовый кекс
Ингредиенты:
- сливочное масло – 150 г;
- сахарная пудра – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- мука – 200 г;
- разрыхлитель – 8 г;
- пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 1 ст. л.;
- ванильный сахар;
- цедра мандарина и апельсина;
Ингредиенты для сиропа:
- сок апельсина или мандарина – 100 мл;
- цедра апельсина или мандарина – 1 шт.;
- вода – 50 мл;
- сахар – 60 г;
Ингредиенты для сахарной глазури:
- сок мандарина – 30 мл:
- сахарная пудра – 100 г;
- цедра мандарина;
Способ приготовления:
- Смешать сахарную пудру с пряностями.
- Добавить свежую цедру цитрусовых, перемешать.
- Смешать муку с разрыхлителем.
- Взбить сливочное масло комнатной температуры. Масло должно посветлеть и увеличиться в объеме.
- Добавить сахарную пудру, перемешать.
- Добавить яйца комнатной температуры, перемешать.
- Добавить муку с разрыхлителем, перемешать.
- Подготовить форму для кекса. Смазать дно и края формы мягким сливочным маслом, присыпать мукой. Переложить в нее тесто. Учесть, что тесто увеличится в объеме вдвое.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Вынуть кекс из формы.
- Приготовить сироп. Снять цедру с мандарина, выжать сок, добавить воду, сахар. Проварить сироп после запекания еще 2 минуты, процедить.
- Пропитать горячий кекс горячим сиропом.
- Снять цедру с мандарина, добавить сок и пудру. Покрыть остывший кекс глазурью.
- Оставить его при комнатной температуре, чтобы она подсохла.