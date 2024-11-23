Сохраняйте рецепт — приготовите к Рождеству: ароматный цитрусовый кекс никого не оставит равнодушным

Готовится легко и просто

Уже все больше чувствуется атмосфера Рождества, а значит , можно украшать дом к празднику, совсем скоро ставить елку и хранить рецепты вкусных блюд, таких как рецепт сочной курицы, к новогоднему столу.

А на десерт можно испечь ароматный цитрусовый кекс. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить цитрусовый кекс

Ингредиенты:

сливочное масло – 150 г;

сахарная пудра – 150 г;

яйца – 3 шт.;

мука – 200 г;

разрыхлитель – 8 г;

пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 1 ст. л.;

ванильный сахар;

цедра мандарина и апельсина;

Ингредиенты для сиропа:

сок апельсина или мандарина – 100 мл;

цедра апельсина или мандарина – 1 шт.;

вода – 50 мл;

сахар – 60 г;

Ингредиенты для сахарной глазури:

сок мандарина – 30 мл:

сахарная пудра – 100 г;

цедра мандарина;

Способ приготовления: