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Сохраняйте рецепт — приготовите к Рождеству: ароматный цитрусовый кекс никого не оставит равнодушным

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная ароматная выпечка
Вкусная ароматная выпечка

Готовится легко и просто

Уже все больше чувствуется атмосфера Рождества, а значит , можно украшать дом к празднику, совсем скоро ставить елку и хранить рецепты вкусных блюд, таких как рецепт сочной курицы, к новогоднему столу.

А на десерт можно испечь ароматный цитрусовый кекс. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить цитрусовый кекс

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 150 г;
  • сахарная пудра – 150 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 200 г;
  • разрыхлитель – 8 г;
  • пряности (корица, имбирь, мускатный орех) – 1 ст. л.;
  • ванильный сахар;
  • цедра мандарина и апельсина;

Ингредиенты для сиропа:

  • сок апельсина или мандарина – 100 мл;
  • цедра апельсина или мандарина – 1 шт.;
  • вода – 50 мл;
  • сахар – 60 г;

Ингредиенты для сахарной глазури:

  • сок мандарина – 30 мл:
  • сахарная пудра – 100 г;
  • цедра мандарина;

Способ приготовления:

  1. Смешать сахарную пудру с пряностями.
  2. Добавить свежую цедру цитрусовых, перемешать.
  3. Смешать муку с разрыхлителем.
  4. Взбить сливочное масло комнатной температуры. Масло должно посветлеть и увеличиться в объеме.
  5. Добавить сахарную пудру, перемешать.
  6. Добавить яйца комнатной температуры, перемешать.
  7. Добавить муку с разрыхлителем, перемешать.
  8. Подготовить форму для кекса. Смазать дно и края формы мягким сливочным маслом, присыпать мукой. Переложить в нее тесто. Учесть, что тесто увеличится в объеме вдвое.
  9. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке, 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Вынуть кекс из формы.
  10. Приготовить сироп. Снять цедру с мандарина, выжать сок, добавить воду, сахар. Проварить сироп после запекания еще 2 минуты, процедить.
  11. Пропитать горячий кекс горячим сиропом.
  12. Снять цедру с мандарина, добавить сок и пудру. Покрыть остывший кекс глазурью.
  13. Оставить его при комнатной температуре, чтобы она подсохла.
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