Обід вийде смачним та ситним: приготуйте картопляну запіканку з фаршем (відео)

Повноцінна та ситна страва

Господині цінують швидкі рецепти за можливість не заморочуватися із приготуванням їжі. Так, ситну страву можна приготувати з банки тушкованки або ж звернути увагу на рецепт, яким ми хочемо поділитися сьогодні.

Запіканка з картоплі та фаршу готується легко та просто. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "hot_spicyua".

Як приготувати запіканку з картоплі та фаршу

Інгредієнти:

картопля – 900 г;

свино-яловичий фарш – 450 г;

гриби – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

кріп і зелена цибуля;

яйця – 2 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

моцарела – 200 г;

спеції;

Спосіб приготування:

1.Змішати фарш, дрібно нарізані гриби, цибулю та зелень, додати спеції.

2.Натерти сиру картоплю, посолити.

3.Через дві хвилини добре відтиснути і поділити на дві частини.

4.Змастити форму маслом, викласти половину картоплі, потім фарш.

5.У другу частину картоплі додати яйця, сметану та 50 г сиру, викласти на фарш. Накрити фольгою.

6.Відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.

7.Потім зняти фольгу, посипати сиром і поставити назад в духовку на 25 хвилин за температури 180 градусів.

8.Дати постояти 10 хвилин і після цього їсти.