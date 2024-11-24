Обід вийде смачним та ситним: приготуйте картопляну запіканку з фаршем (відео)
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Повноцінна та ситна страва
Господині цінують швидкі рецепти за можливість не заморочуватися із приготуванням їжі. Так, ситну страву можна приготувати з банки тушкованки або ж звернути увагу на рецепт, яким ми хочемо поділитися сьогодні.
Запіканка з картоплі та фаршу готується легко та просто. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "hot_spicyua".
Як приготувати запіканку з картоплі та фаршу
Інгредієнти:
- картопля – 900 г;
- свино-яловичий фарш – 450 г;
- гриби – 100 г;
- цибуля – 1 шт.;
- кріп і зелена цибуля;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- моцарела – 200 г;
- спеції;
Спосіб приготування:
1.Змішати фарш, дрібно нарізані гриби, цибулю та зелень, додати спеції.
2.Натерти сиру картоплю, посолити.
3.Через дві хвилини добре відтиснути і поділити на дві частини.
4.Змастити форму маслом, викласти половину картоплі, потім фарш.
5.У другу частину картоплі додати яйця, сметану та 50 г сиру, викласти на фарш. Накрити фольгою.
6.Відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.
7.Потім зняти фольгу, посипати сиром і поставити назад в духовку на 25 хвилин за температури 180 градусів.
8.Дати постояти 10 хвилин і після цього їсти.