Обед получится вкусным и сытным: приготовьте картофельную запеканку с фаршем (видео)
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Полноценное и сытное блюдо
Хозяйки ценят быстрые рецепты за возможность не заморачиваться с приготовлением пищи.
Запеканка из картофеля и фарша готовится легко и просто. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить запеканку из картофеля и фарша
Ингредиенты:
- картофель – 900 г;
- свино-говяжий фарш – 450 г;
- грибы – 100 г;
- лук – 1 шт.;
- укроп и зеленый лук;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- моцарелла – 200 г;
- специи;
Способ приготовления:
1.Смешать фарш, мелко нарезанные грибы, лук и зелень, добавить специи.
2.Натереть сырой картофель, посолить.
3.Через две минуты хорошо отжать и разделить на две части.
4.Смазать форму маслом, выложить половину картофеля, затем фарш.
5.Во вторую часть картофеля добавить яйца, сметану и 50 г сыра, выложить на фарш. Накрыть фольгой.
6.Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
7.Затем снять фольгу, посыпать сыром и поставить обратно в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.
8.Дать постоять 10 минут и после этого есть.