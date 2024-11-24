Обед получится вкусным и сытным: приготовьте картофельную запеканку с фаршем (видео)

Полноценное и сытное блюдо

Хозяйки ценят быстрые рецепты за возможность не заморачиваться с приготовлением пищи.

Запеканка из картофеля и фарша готовится легко и просто. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить запеканку из картофеля и фарша

Ингредиенты:

картофель – 900 г;

свино-говяжий фарш – 450 г;

грибы – 100 г;

лук – 1 шт.;

укроп и зеленый лук;

яйца – 2 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

моцарелла – 200 г;

специи;

Способ приготовления:

1.Смешать фарш, мелко нарезанные грибы, лук и зелень, добавить специи.

2.Натереть сырой картофель, посолить.

3.Через две минуты хорошо отжать и разделить на две части.

4.Смазать форму маслом, выложить половину картофеля, затем фарш.

5.Во вторую часть картофеля добавить яйца, сметану и 50 г сыра, выложить на фарш. Накрыть фольгой.

6.Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

7.Затем снять фольгу, посыпать сыром и поставить обратно в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

8.Дать постоять 10 минут и после этого есть.