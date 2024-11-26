Суцільна ніжність, а не кексики: як приготувати ліниву випічку до чаю

До свята або на кожен день

Якщо хочеться чогось домашнього та смачненького до чаю зовсім не обов'язково цілий день вовтузитися на кухні. До прикладу, можна приготувати смачну та ароматну "Шарлотку" або ж звернути увагу на рецепт пухких мафінів.

Готуються вони надзвичайно легко, а виходять ніжними та ароматними. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати смачні мафіни

Інгредієнти для тіста на 10 шт.:

яйця – 2 шт.;

цукор – 100 г;

олія – 100 мл;

борошно – 200 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

кефір – 100 мл;

чорна смородина – 50 г;

малина – 50 г;

Інгредієнти для крихти:

борошно – 50 г;

цукор – 50 г;

вершкове масло – 30 г;

Спосіб приготування

1.З'єднати борошно з розпушувачем, перемішати.

2.З'єднати яйця, цукор, перемішати.

3.Додати олію та кефір, перемішати.

4.Додати рідкі інгредієнти до сухих, перемішати.

5.Приготувати крихту, з'єднавши у мисці борошно та цукор, перемішати.

6.Додати масло, розтерти до стану крихти.

7.Розкласти тісто для мафінів у форми, заповнюючи на 2/3 висоти форми.

8.Викласти ягоди в тісто і зверху присипати крихтою.

9.Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин.