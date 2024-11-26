Суцільна ніжність, а не кексики: як приготувати ліниву випічку до чаю
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До свята або на кожен день
Якщо хочеться чогось домашнього та смачненького до чаю зовсім не обов'язково цілий день вовтузитися на кухні. До прикладу, можна приготувати смачну та ароматну "Шарлотку" або ж звернути увагу на рецепт пухких мафінів.
Готуються вони надзвичайно легко, а виходять ніжними та ароматними. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Як приготувати смачні мафіни
Інгредієнти для тіста на 10 шт.:
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 100 г;
- олія – 100 мл;
- борошно – 200 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- кефір – 100 мл;
- чорна смородина – 50 г;
- малина – 50 г;
Інгредієнти для крихти:
- борошно – 50 г;
- цукор – 50 г;
- вершкове масло – 30 г;
Спосіб приготування
1.З'єднати борошно з розпушувачем, перемішати.
2.З'єднати яйця, цукор, перемішати.
3.Додати олію та кефір, перемішати.
4.Додати рідкі інгредієнти до сухих, перемішати.
5.Приготувати крихту, з'єднавши у мисці борошно та цукор, перемішати.
6.Додати масло, розтерти до стану крихти.
7.Розкласти тісто для мафінів у форми, заповнюючи на 2/3 висоти форми.
8.Викласти ягоди в тісто і зверху присипати крихтою.
9.Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 25-30 хвилин.