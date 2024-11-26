Сплошная нежность, а не кексики: как приготовить ленивую выпечку к чаю
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К празднику или на каждый день
Если хочется чего-нибудь домашнего и вкусненького к чаю совсем не обязательно целый день возиться на кухне. К примеру, можно приготовить вкусную и ароматную "Шарлотку" или обратить внимание на рецепт пышных маффинов.
Готовятся они очень легко, а получаются нежными и ароматными. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить вкусные маффины
Ингредиенты для теста на 10 шт.:
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 100 г;
- масло – 100 мл;
- мука – 200 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- кефир – 100 мл;
- черная смородина – 50 г;
- малина – 50 г;
Ингредиенты для крошки:
- мука – 50 г;
- сахар – 50 г;
- сливочное масло – 30 г;
Способ приготовления
1.Соединить муку с разрыхлителем, перемешать.
2.Соединить яйца, сахар, перемешать.
3.Добавить масло и кефир, перемешать.
4.Добавить жидкие ингредиенты к сухим, перемешать.
5.Приготовить крошку, соединив в миске муку и сахар, перемешать.
6.Добавить масло, растереть до состояния крошки.
7. Разложить тесто для маффинов в формы, заполняя на 2/3 высоты формы.
8. Выложить ягоды в тесто и сверху присыпать крошкой.
9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут.