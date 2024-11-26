Сплошная нежность, а не кексики: как приготовить ленивую выпечку к чаю

К празднику или на каждый день

Если хочется чего-нибудь домашнего и вкусненького к чаю совсем не обязательно целый день возиться на кухне. К примеру, можно приготовить вкусную и ароматную "Шарлотку" или обратить внимание на рецепт пышных маффинов.

Готовятся они очень легко, а получаются нежными и ароматными. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить вкусные маффины

Ингредиенты для теста на 10 шт.:

яйца – 2 шт.;

сахар – 100 г;

масло – 100 мл;

мука – 200 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

кефир – 100 мл;

черная смородина – 50 г;

малина – 50 г;

Ингредиенты для крошки:

мука – 50 г;

сахар – 50 г;

сливочное масло – 30 г;

Способ приготовления

1.Соединить муку с разрыхлителем, перемешать.

2.Соединить яйца, сахар, перемешать.

3.Добавить масло и кефир, перемешать.

4.Добавить жидкие ингредиенты к сухим, перемешать.

5.Приготовить крошку, соединив в миске муку и сахар, перемешать.

6.Добавить масло, растереть до состояния крошки.

7. Разложить тесто для маффинов в формы, заполняя на 2/3 высоты формы.

8. Выложить ягоды в тесто и сверху присыпать крошкой.

9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут.