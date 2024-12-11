Найкращий спосіб приготування картоплі в духовці: як зробити хрустку скоринку і м’яку серединку (відео)

Рецепт апетитної золотистої картопельки

Є чимало способів смачно запекти картоплю. Приміром, ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку. Тепер ділимось класичним рецептом гарніру в духовці.

Саме цей спосіб приготування гарантує вам неперевершений хрускіт зовні та м’якість усередині. Рецептом поділились у кулінарному блозі erbarioculinario.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

1 чайна ложка соди

1 головка часнику

оливкова олія

1 гілочка розмарину

5-6 листків шавлії

сіль

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 220 ºC. Цілу головку часнику загортаємо у фольгу і запікаємо в розігрітій духовці. Картоплю чистимо і нарізаємо шматочками. Викладаємо шматочки в киплячу підсолену воду, в яку також попередньо додали соди. Варимо картоплю їх 7-8 хвилин, до напівготовності. Тим часом наливаємо на сковороду багато оливкової олії та розігріваємо її в духовці. Коли картопля буде наполовину готовою, відкидаємо її на друшляк. Завдяки соді поверхня картоплі буде шершавою. Перекладаємо їх на сковороду з розігрітою олією та випікаємо при 220ºC 30 хвилин до золотистого кольору. Коли картопля буде майже готова, вичавіть запечений часник в мисочку. Додайте до нього трохи солі та подрібнені трави. Готову картоплю перемішайте з часниковою заправкою.

Це смачно і надзвичайно ароматно. Така картопелька може бути як основною стравою, так і гарніром. Також ми розповідали, як дуже смачно приготувати квасолю.