Найкращий спосіб приготування картоплі в духовці: як зробити хрустку скоринку і м’яку серединку (відео)
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Рецепт апетитної золотистої картопельки
Є чимало способів смачно запекти картоплю. Приміром, ми розповідали, як приготувати картоплю-гармошку. Тепер ділимось класичним рецептом гарніру в духовці.
Саме цей спосіб приготування гарантує вам неперевершений хрускіт зовні та м’якість усередині. Рецептом поділились у кулінарному блозі erbarioculinario.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 1 чайна ложка соди
- 1 головка часнику
- оливкова олія
- 1 гілочка розмарину
- 5-6 листків шавлії
- сіль
Спосіб приготування:
- Розігріваємо духовку до 220 ºC. Цілу головку часнику загортаємо у фольгу і запікаємо в розігрітій духовці.
- Картоплю чистимо і нарізаємо шматочками. Викладаємо шматочки в киплячу підсолену воду, в яку також попередньо додали соди.
- Варимо картоплю їх 7-8 хвилин, до напівготовності. Тим часом наливаємо на сковороду багато оливкової олії та розігріваємо її в духовці.
- Коли картопля буде наполовину готовою, відкидаємо її на друшляк. Завдяки соді поверхня картоплі буде шершавою. Перекладаємо їх на сковороду з розігрітою олією та випікаємо при 220ºC 30 хвилин до золотистого кольору.
- Коли картопля буде майже готова, вичавіть запечений часник в мисочку. Додайте до нього трохи солі та подрібнені трави. Готову картоплю перемішайте з часниковою заправкою.
Це смачно і надзвичайно ароматно. Така картопелька може бути як основною стравою, так і гарніром. Також ми розповідали, як дуже смачно приготувати квасолю.