Станет украшением новогоднего стола: как приготовить салат "Кукуруза" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Блюдо получается очень сытным
Новый год не за горами и многие хозяйки уже составляют списки блюд к новогоднему столу. Так, некоторыми бутербродами можно удивить гостей, а также подать к столу оригинальный салат.
Сегодня мы предлагаем приготовить оригинальный салат "Кукуруза". А рецептом вкусности с нами поделились на TikTok-аккаунте "innalafood".
Как приготовить салат "Кукуруза"
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- лук маринованный – 1 шт.;
- яйца вареные – 2 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- огурцы консервированные – 3 шт.;
- майонез;
- кукуруза консервированная – 0,5 банки;
Способ приготовления:
1.Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками и выложить на дно овальной тарелки, сделать майонезную сеточку.
2. Выложить слой из смеси маринованного лука и измельченных вареных яиц, сделать майонезную сеточку.
3.Выложить маринованные огурцы нарезанные кубиком и снова майонез.
4. Последний слой – твердый сыр + майонез. Разровнять и придать салату форму кукурузы.
5.Украсить салат кукурузой и зеленым луком.