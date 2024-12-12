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Станет украшением новогоднего стола: как приготовить салат "Кукуруза" (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простой и эффектный салат
Простой и эффектный салат. Фото tiktok.com

Блюдо получается очень сытным

Новый год не за горами и многие хозяйки уже составляют списки блюд к новогоднему столу. Так, некоторыми бутербродами можно удивить гостей, а также подать к столу оригинальный салат.

Сегодня мы предлагаем приготовить оригинальный салат "Кукуруза". А рецептом вкусности с нами поделились на TikTok-аккаунте "innalafood".

Как приготовить салат "Кукуруза"

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г;
  • лук маринованный – 1 шт.;
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • огурцы консервированные – 3 шт.;
  • майонез;
  • кукуруза консервированная – 0,5 банки;

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками и выложить на дно овальной тарелки, сделать майонезную сеточку.

2. Выложить слой из смеси маринованного лука и измельченных вареных яиц, сделать майонезную сеточку.

3.Выложить маринованные огурцы нарезанные кубиком и снова майонез.

4. Последний слой – твердый сыр + майонез. Разровнять и придать салату форму кукурузы.

5.Украсить салат кукурузой и зеленым луком.

Теги:
#Салат #Крабовые палочки #Готовим дома