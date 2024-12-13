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Смак дитинства на вашому столі: ця яскрава страва виходить ситною та економною (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже ароматна і яскрава страва
Дуже ароматна і яскрава страва

Апетитна страва з гарбуза

Сезонні інгредієнти холодного сезону — чудова нагода відчути смак справжньої української кухні. Ми ділились рецептом горіхового пляцка, який готується з додаванням заморожених вишень. Тепер розповімо, як приготувати апетитну гарбузову кашу.

Багато хто пам’ятає смак цієї страви з дитинства. Не виключення — український шеф-кухар та кулінарний блогер Андрій Клюс, який поділився своїм сімейним рецептом гарбузової каші, який трохи вдосконалив.

Інгредієнти:

  • гарбуз — 1,4 кг
  • пшоно — 150 г
  • молоко — 1 л
  • вершкове масло — 50 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • сіль, цукор — до смаку
  • спеції та трави — до смаку
  • мед — 10 г
  • олія — 5 мл

Спосіб приготування:

  1. Чистимо від шкірки та насіння гарбуз. М’якоть нарізаємо на невеликі кубики.
  2. Пшоно ретельно промиваємо. У каструлю викладаємо гарбуз (залишаємо трохи для запікання), додаємо пшоно та заливаємо молоком. Підсолюємо. До смаку додаємо цукор та ванільний цукор.
  3. Перемішуємо, доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь до мінімуму. Томимо до готовності.
  4. Гарбуз викладаємо у форму для запікання. Додаємо улюблені ароматні трави. Також поливаємо медом, оливковою олією.
  5. Кладемо дрібку солі та все ретельно перемішуємо. Запікаємо при 180 градусів 10 хвилин під кришкою, тоді відкриваємо кришку і доводимо до повної готовності.
  6. В кашу додаємо вершкове масло та перемішуємо. Коли закипить — можна подавати.

Викладаємо гарячу кашу у глибоку тарілку. Зверху прикрашаємо ароматним запеченим гарбузом. Можна також посипати гарбузовим насінням. Також ми розповідали, як готувати картоплю-гармошку.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Каша #Андрій Клюс