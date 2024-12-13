Смак дитинства на вашому столі: ця яскрава страва виходить ситною та економною (відео)

Апетитна страва з гарбуза

Сезонні інгредієнти холодного сезону — чудова нагода відчути смак справжньої української кухні. Ми ділились рецептом горіхового пляцка, який готується з додаванням заморожених вишень. Тепер розповімо, як приготувати апетитну гарбузову кашу.

Багато хто пам’ятає смак цієї страви з дитинства. Не виключення — український шеф-кухар та кулінарний блогер Андрій Клюс, який поділився своїм сімейним рецептом гарбузової каші, який трохи вдосконалив.

Інгредієнти:

гарбуз — 1,4 кг

пшоно — 150 г

молоко — 1 л

вершкове масло — 50 г

ванільний цукор — 10 г

сіль, цукор — до смаку

спеції та трави — до смаку

мед — 10 г

олія — 5 мл

Спосіб приготування:

Чистимо від шкірки та насіння гарбуз. М’якоть нарізаємо на невеликі кубики. Пшоно ретельно промиваємо. У каструлю викладаємо гарбуз (залишаємо трохи для запікання), додаємо пшоно та заливаємо молоком. Підсолюємо. До смаку додаємо цукор та ванільний цукор. Перемішуємо, доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь до мінімуму. Томимо до готовності. Гарбуз викладаємо у форму для запікання. Додаємо улюблені ароматні трави. Також поливаємо медом, оливковою олією. Кладемо дрібку солі та все ретельно перемішуємо. Запікаємо при 180 градусів 10 хвилин під кришкою, тоді відкриваємо кришку і доводимо до повної готовності. В кашу додаємо вершкове масло та перемішуємо. Коли закипить — можна подавати.

Викладаємо гарячу кашу у глибоку тарілку. Зверху прикрашаємо ароматним запеченим гарбузом. Можна також посипати гарбузовим насінням. Також ми розповідали, як готувати картоплю-гармошку.