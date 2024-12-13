Вкус детства на вашем столе: это яркое блюдо получается сытным и экономным (видео)
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Аппетитное блюдо из тыквы
Сезонные ингредиенты холодного сезона — отличный повод почувствовать вкус настоящей украинской кухни. Мы делились рецептом орехового пляцка, который готовится с добавлением замороженных вишен. Теперь расскажем, как приготовить аппетитную тыквенную кашу.
Многие помнят вкус этого блюда с детства. Не исключение — украинский шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс, поделившийся своим семейным рецептом немного усовершенствовавшей тыквенной каши.
Ингредиенты:
- тыква — 1,4 кг
- пшено — 150 г
- молоко – 1 л
- сливочное масло — 50 г
- ванильный сахар — 10 г
- соль, сахар — по вкусу
- специи и травы — по вкусу
- мед — 10 г
- масло — 5 мл
Способ приготовления:
- Чистим от кожуры и семян тыкву. Мякоть нарезаем на маленькие кубики.
- Пшено тщательно промываем. В кастрюлю выкладываем тыкву (оставляем немного для запекания), добавляем пшено и заливаем молоком. Подсаливаем. По вкусу добавляем сахар и ванильный сахар.
- Перемешиваем, доводим до кипения и убавляем огонь до минимума. Томимся к готовности.
- Тыкву выкладываем в форму для запекания. Добавляем излюбленные ароматные травы. Также поливаем медом, оливковым маслом.
- Кладем щепотку соли и все тщательно перемешиваем. Запекаем при 180 градусах 10 минут под крышкой, тогда открываем крышку и доводим до полной готовности.
- В кашу добавляем сливочное масло и перемешиваем. Когда закипит, можно подавать.
Выкладываем горячую кашу в глубокую тарелку. Сверху украшаем ароматной запеченной тыквой. Можно также посыпать тыквенными семенами. Также мы рассказывали, как готовить картошку-гармошку.