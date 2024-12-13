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Вкус детства на вашем столе: это яркое блюдо получается сытным и экономным (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень ароматное и яркое блюдо
Очень ароматное и яркое блюдо

Аппетитное блюдо из тыквы

Сезонные ингредиенты холодного сезона — отличный повод почувствовать вкус настоящей украинской кухни. Мы делились рецептом орехового пляцка, который готовится с добавлением замороженных вишен. Теперь расскажем, как приготовить аппетитную тыквенную кашу.

Многие помнят вкус этого блюда с детства. Не исключение — украинский шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс, поделившийся своим семейным рецептом немного усовершенствовавшей тыквенной каши.

Ингредиенты:

  • тыква — 1,4 кг
  • пшено — 150 г
  • молоко – 1 л
  • сливочное масло — 50 г
  • ванильный сахар — 10 г
  • соль, сахар — по вкусу
  • специи и травы — по вкусу
  • мед — 10 г
  • масло — 5 мл

Способ приготовления:

  1. Чистим от кожуры и семян тыкву. Мякоть нарезаем на маленькие кубики.
  2. Пшено тщательно промываем. В кастрюлю выкладываем тыкву (оставляем немного для запекания), добавляем пшено и заливаем молоком. Подсаливаем. По вкусу добавляем сахар и ванильный сахар.
  3. Перемешиваем, доводим до кипения и убавляем огонь до минимума. Томимся к готовности.
  4. Тыкву выкладываем в форму для запекания. Добавляем излюбленные ароматные травы. Также поливаем медом, оливковым маслом.
  5. Кладем щепотку соли и все тщательно перемешиваем. Запекаем при 180 градусах 10 минут под крышкой, тогда открываем крышку и доводим до полной готовности.
  6. В кашу добавляем сливочное масло и перемешиваем. Когда закипит, можно подавать.

Выкладываем горячую кашу в глубокую тарелку. Сверху украшаем ароматной запеченной тыквой. Можно также посыпать тыквенными семенами. Также мы рассказывали, как готовить картошку-гармошку.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Каша #Андрей Клюс