Вкус детства на вашем столе: это яркое блюдо получается сытным и экономным (видео)

Аппетитное блюдо из тыквы

Сезонные ингредиенты холодного сезона — отличный повод почувствовать вкус настоящей украинской кухни. Мы делились рецептом орехового пляцка, который готовится с добавлением замороженных вишен. Теперь расскажем, как приготовить аппетитную тыквенную кашу.

Многие помнят вкус этого блюда с детства. Не исключение — украинский шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс, поделившийся своим семейным рецептом немного усовершенствовавшей тыквенной каши.

Ингредиенты:

тыква — 1,4 кг

пшено — 150 г

молоко – 1 л

сливочное масло — 50 г

ванильный сахар — 10 г

соль, сахар — по вкусу

специи и травы — по вкусу

мед — 10 г

масло — 5 мл

Способ приготовления:

Чистим от кожуры и семян тыкву. Мякоть нарезаем на маленькие кубики. Пшено тщательно промываем. В кастрюлю выкладываем тыкву (оставляем немного для запекания), добавляем пшено и заливаем молоком. Подсаливаем. По вкусу добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем, доводим до кипения и убавляем огонь до минимума. Томимся к готовности. Тыкву выкладываем в форму для запекания. Добавляем излюбленные ароматные травы. Также поливаем медом, оливковым маслом. Кладем щепотку соли и все тщательно перемешиваем. Запекаем при 180 градусах 10 минут под крышкой, тогда открываем крышку и доводим до полной готовности. В кашу добавляем сливочное масло и перемешиваем. Когда закипит, можно подавать.

Выкладываем горячую кашу в глубокую тарелку. Сверху украшаем ароматной запеченной тыквой. Можно также посыпать тыквенными семенами. Также мы рассказывали, как готовить картошку-гармошку.