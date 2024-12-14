Такої "Шуби" ви ще не куштували: беремо лаваш і готуємо найкращу святкову закуску (відео)
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Цікавий спосіб приготування "Шуби"
Закуски з оселедцем — це те, що багато хто найбільше любить на зимовому святковому столі. Ми ділились рецептом ніжного форшмаку. Тепер розповімо, як смачно та цікаво подати на стіл нудну "Шубу".
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ілона Шевчук в кулінарному блозі thefoodhub.by_ilona. Це надзвичайно цікава подача всім звичного салату "Оселедець під шубою". Готується дуже просто та швидко готується, вигляд має дуже ефектний.
Інгредієнти:
- 3 лаваша
- 2 середні моркви
- 1-2 буряка
- 2 яйця
- оселедець або слабосолений лосось
- майонез
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Моркву та буряк теж відварюємо або ж запікаємо у фользі. Все чистимо та окремо натираємо на тертці.
- Кожен лаваш розгортаємо та змащуємо майонезом. На перший лист лаваша викладаємо тертий варений буряк.
- На другий лист лаваша викладаємо терту варену моркву. На третій — терті варені яйця. Кожен шар трохи солимо та перчимо.
- Починаємо збирати салат. Кладемо лаваш з буряком, на нього — лаваш з морквою. Наверх — лаваш з яйцями. Все щільно загортаємо в рулет, обгортаємо плівкою.
- Відправляємо у холодильник для стабілізації на 30-40 хвилин. Після цього можна нарізати на шматочки, зверху викласти шматочки рибки.
Це красиво, незвично та нереально смачно. Також ми розповідали, як приготувати з готового тіста апетитні бутерброди-зірочки.