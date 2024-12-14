Такої "Шуби" ви ще не куштували: беремо лаваш і готуємо найкращу святкову закуску (відео)

Цікавий спосіб приготування "Шуби"

Закуски з оселедцем — це те, що багато хто найбільше любить на зимовому святковому столі. Ми ділились рецептом ніжного форшмаку. Тепер розповімо, як смачно та цікаво подати на стіл нудну "Шубу".

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ілона Шевчук в кулінарному блозі thefoodhub.by_ilona. Це надзвичайно цікава подача всім звичного салату "Оселедець під шубою". Готується дуже просто та швидко готується, вигляд має дуже ефектний.

Інгредієнти:

3 лаваша

2 середні моркви

1-2 буряка

2 яйця

оселедець або слабосолений лосось

майонез

сіль, перець

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Моркву та буряк теж відварюємо або ж запікаємо у фользі. Все чистимо та окремо натираємо на тертці. Кожен лаваш розгортаємо та змащуємо майонезом. На перший лист лаваша викладаємо тертий варений буряк. На другий лист лаваша викладаємо терту варену моркву. На третій — терті варені яйця. Кожен шар трохи солимо та перчимо. Починаємо збирати салат. Кладемо лаваш з буряком, на нього — лаваш з морквою. Наверх — лаваш з яйцями. Все щільно загортаємо в рулет, обгортаємо плівкою. Відправляємо у холодильник для стабілізації на 30-40 хвилин. Після цього можна нарізати на шматочки, зверху викласти шматочки рибки.

Це красиво, незвично та нереально смачно. Також ми розповідали, як приготувати з готового тіста апетитні бутерброди-зірочки.