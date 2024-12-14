Такой "Шубы" вы еще не пробовали: берем лаваш и готовим лучшую праздничную закуску (видео)

Интересный способ приготовления "Шубы"

Закуски с селедкой — это то, что многие больше всего любят на зимнем праздничном столе. Мы делились рецептом нежного форшмака. Теперь расскажем, как вкусно и интересно подать на стол скучную "Шубу".

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Илона Шевчук в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona. Это очень интересная подача всем привычного салата "Селедка под шубой". Готовится очень просто и быстро готовится, выглядит очень эффектно.

Ингредиенты:

3 лаваша

2 средние моркови

1-2 свеклы

2 яйца

сельдь или слабосоленый лосось

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Морковь и свеклу тоже отвариваем или запекаем в фольге. Все чистим и отдельно натираем на терке. Каждый лаваш разворачиваем и смазываем майонезом. На первый лист лаваша выкладываем тертую вареную свеклу. На второй лист лаваша выкладываем тертую вареную морковь. На третьей – тертые вареные яйца. Каждый слой немного солим и перчим. Начинаем собирать салат. Кладем лаваш со свеклой, на него лаваш с морковью. Наверх – лаваш с яйцами. Все плотно заворачиваем в рулет, оборачиваем пленкой. Отправляем в холодильник для стабилизации на 30–40 минут. После этого можно нарезать на кусочки, сверху выложить кусочки рыбки.

Это красиво, необычно и нереально вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить из готового теста аппетитные бутерброды-звездочки.