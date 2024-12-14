Такой "Шубы" вы еще не пробовали: берем лаваш и готовим лучшую праздничную закуску (видео)
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Интересный способ приготовления "Шубы"
Закуски с селедкой — это то, что многие больше всего любят на зимнем праздничном столе. Мы делились рецептом нежного форшмака. Теперь расскажем, как вкусно и интересно подать на стол скучную "Шубу".
Рецептом поделилась кулинарная блоггер Илона Шевчук в кулинарном блоге thefoodhub.by_ilona. Это очень интересная подача всем привычного салата "Селедка под шубой". Готовится очень просто и быстро готовится, выглядит очень эффектно.
Ингредиенты:
- 3 лаваша
- 2 средние моркови
- 1-2 свеклы
- 2 яйца
- сельдь или слабосоленый лосось
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Морковь и свеклу тоже отвариваем или запекаем в фольге. Все чистим и отдельно натираем на терке.
- Каждый лаваш разворачиваем и смазываем майонезом. На первый лист лаваша выкладываем тертую вареную свеклу.
- На второй лист лаваша выкладываем тертую вареную морковь. На третьей – тертые вареные яйца. Каждый слой немного солим и перчим.
- Начинаем собирать салат. Кладем лаваш со свеклой, на него лаваш с морковью. Наверх – лаваш с яйцами. Все плотно заворачиваем в рулет, оборачиваем пленкой.
- Отправляем в холодильник для стабилизации на 30–40 минут. После этого можно нарезать на кусочки, сверху выложить кусочки рыбки.
Это красиво, необычно и нереально вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить из готового теста аппетитные бутерброды-звездочки.