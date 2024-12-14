Ті самі "Шишки" з інтернету дуже легко готуються: ніжні та вишукані тістечка без зусиль (відео)
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Чудовий варіант десерту на новорічний або різдвяний стіл
Смачні та вишукані десерти не обов’язково купувати в кондитерських — їх зовсім нескладно готувати вдома. Ми ділились рецептом ніжного мусу всього з двох інгредієнтів. Тепер розповімо, як на новорічний стіл приготувати ефектні і смачні тістечка "Шишки".
В інтернеті є чимало рецептів. Цікавою варіацією поділились у кулінарному блозі julia_food_blog_ua. Для цього рецепту основи на шишки готуються у духовці, а ще туди додається гарбуз.
Інгредієнти:
- 140 г гарбуза
- 80 мл пепсі
- 220 г цукру
- 130 мл рослинної олії
- 3 яйця
- 230 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача
- цедра одного лимона
- 1 г ваніліну
- 100 г вершкового сиру
- 30 мл вершків
- 15 г пудри
- шоколадні пластівці
Для глазурі:
- 200 г молочного шоколаду
- 100 г чорного шоколаду
- 40 г рослинної олії
Спосіб приготування:
- Гарбуз натираємо на дрібну тертку. Відтискаємо його від зайвої вологи.
- Яйця збиваємо з цукром впродовж пʼяти хвилин. Додаємо олію, цедру, гарбуз та пепсі. Вимішуємо до однорідності.
- Далі додаємо просіяні борошно, розпушувач та ванілін. Тісто перекладаємо до форми для кекса.
- Випікаємо близько години при температурі 175 градусів. Також можна випікати тісто коржем, виливши його на деко з пергаментом, це займе орієнтовно 20-25 хвилин.
- Коли спечене тісто охолоне, подрібнююємо його руками. Збиваємо разом сир, вершки та пудру.
- Додаємо до крихти з тіста крем, але по трохи, слідкуємо за консистенцією маси. Вона повинна добре тримати форму і не розпадатись. Замішуємо та формуємо "шишки", прикрашаємо пластівцями.
- Для глазурі топимо шоколад на водяній бані або у мікрохвильовці. Додаємо олію та вимішуємо. Покриваємо тістечка та відправляємо в холодильник на пів години.
Цей десерт — дуже смачний, він має ніжну та м’яку консистенцію. Також ми ділились рецептом розкішного вишнево-горіхового тортика.