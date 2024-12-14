Ті самі "Шишки" з інтернету дуже легко готуються: ніжні та вишукані тістечка без зусиль (відео)

Чудовий варіант десерту на новорічний або різдвяний стіл

Смачні та вишукані десерти не обов’язково купувати в кондитерських — їх зовсім нескладно готувати вдома. Ми ділились рецептом ніжного мусу всього з двох інгредієнтів. Тепер розповімо, як на новорічний стіл приготувати ефектні і смачні тістечка "Шишки".

В інтернеті є чимало рецептів. Цікавою варіацією поділились у кулінарному блозі julia_food_blog_ua. Для цього рецепту основи на шишки готуються у духовці, а ще туди додається гарбуз.

Інгредієнти:

140 г гарбуза

80 мл пепсі

220 г цукру

130 мл рослинної олії

3 яйця

230 г борошна

2 ч. л. розпушувача

цедра одного лимона

1 г ваніліну

100 г вершкового сиру

30 мл вершків

15 г пудри

шоколадні пластівці

Для глазурі:

200 г молочного шоколаду

100 г чорного шоколаду

40 г рослинної олії

Спосіб приготування:

Гарбуз натираємо на дрібну тертку. Відтискаємо його від зайвої вологи. Яйця збиваємо з цукром впродовж пʼяти хвилин. Додаємо олію, цедру, гарбуз та пепсі. Вимішуємо до однорідності. Далі додаємо просіяні борошно, розпушувач та ванілін. Тісто перекладаємо до форми для кекса. Випікаємо близько години при температурі 175 градусів. Також можна випікати тісто коржем, виливши його на деко з пергаментом, це займе орієнтовно 20-25 хвилин. Коли спечене тісто охолоне, подрібнююємо його руками. Збиваємо разом сир, вершки та пудру. Додаємо до крихти з тіста крем, але по трохи, слідкуємо за консистенцією маси. Вона повинна добре тримати форму і не розпадатись. Замішуємо та формуємо "шишки", прикрашаємо пластівцями. Для глазурі топимо шоколад на водяній бані або у мікрохвильовці. Додаємо олію та вимішуємо. Покриваємо тістечка та відправляємо в холодильник на пів години.

Цей десерт — дуже смачний, він має ніжну та м’яку консистенцію. Також ми ділились рецептом розкішного вишнево-горіхового тортика.