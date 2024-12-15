Приготуйте цей салат на Новий рік замість "Олів'є": гості будуть просити добавку

На відміну від класичного "Олів'є", до цього салату не додається горошок

На Новий рік традиційно заведено готувати салат Олів’є — беззаперечний фаворит багатьох святкових столів. За роки існування цієї страви з'явилося безліч варіацій: від класичного рецепта з вареною ковбасою та зеленим горошком до сучасних інтерпретацій із червоною рибою, креветками або навіть авокадо. Проте якщо ви шукаєте щось нове й незвичне, що водночас зберігає знайомий смак, можна спробувати салат, який нагадує Олів’є, але має оригінальну подачу. Рецептом поділився YouTube-блогер Einfacher Koch.

Цей салат готується за схожим принципом, однак у ньому немає горошку, а замість того використовується два види м'яса. Подають його у формі ананаса, що додає святкового шарму й інтригує гостей ще до дегустації. Естетичний вигляд страви та чудове поєднання смаків роблять її чудовим вибором для тих, хто хоче здивувати близьких на Новий рік чимось новим, не відходячи далеко від улюблених традицій.

Інгредієнти:

2-3 картоплини;

4 варених яйця;

300 грамів шинки;

2-3 солоних огірка;

1 варена куряча грудка;

100 грамів майонезу;

200 грамів сиру;

50 грамів майонезу;

часник;

100 грамів мигдалю;

кріп для декору.

Етапи приготування:

Відварюємо картоплю в мундирі та яйця. Картоплю, яйця, шинку, огірки та курячу грудку нарізаємо кубиками. Всі нарізані інгредієнти змішуємо та заправляємо майонезом. Викладаємо салат у формі ананаса на блюдо. Натертий сир змішуємо з подрібненим часником та майонезом. Отриманим соусом змащуємо салат. Зверху викладаємо мигдаль. З кропу викладаєм "хвостик ананасу".

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