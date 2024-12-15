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Приготовьте этот салат на Новый год вместо "Оливье": гости будут просить добавку

Автор
Наталья Граковская
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Этот салат оценят гурманы
Этот салат оценят гурманы. Фото YouTube/Einfacher Koch

В отличие от классического "Оливье" в салат не добавляется горошек

На Новый год традиционно принято готовить салат Оливье – несомненный лидер многих праздничных столов. За годы существования этого блюда появилось множество вариаций: от классического рецепта с вареной колбасой и зеленым горошком до современных интерпретаций с красной рыбой, креветками или даже авокадо. Однако если вы ищете что-то новое и необычное, одновременно сохраняющее знакомый вкус, можно попробовать салат, напоминающий Оливье, но имеющий оригинальную подачу. Рецептом поделился YouTube-блогер Einfacher Koch.

Этот салат готовится по схожему принципу, однако в нем нет горошка, а вместо того используется два вида мяса. Подают его в форме ананаса, что придает праздничный шарм и интригует гостей еще до дегустации. Эстетический вид блюда и прекрасное сочетание вкусов делают его отличным выбором для тех, кто хочет удивить близких на Новый год чем-нибудь новым, не отходя далеко от любимых традиций.

Ингредиенты:

  • 2-3 картофелины;
  • 4 вареных яйца;
  • 300 г ветчины;
  • 2-3 соленых огурцов;
  • 1 вареная куриная грудка;
  • 100 г майонеза;
  • 200 г сыра;
  • 50 г майонеза;
  • чеснок;
  • 100 г миндаля;
  • укроп для декора.

Этапы приготовления:

  1. Отвариваем картофель в мундире и яйца.
  2. Картошку, яйца, ветчину, огурцы и куриную грудку нарезаем кубиками.
  3. Все нарезанные ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом.
  4. Выкладываем салат в форме ананаса на блюдо.
  5. Натертый сыр смешиваем с измельченным чесноком и майонезом. Полученным соусом смазываем салат. Сверху выкладываем миндаль. Из укропа выкладываем "хвостик ананаса".

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#Рецепт #Салаты #Готовим дома