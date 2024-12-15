Приготовьте этот салат на Новый год вместо "Оливье": гости будут просить добавку

В отличие от классического "Оливье" в салат не добавляется горошек

На Новый год традиционно принято готовить салат Оливье – несомненный лидер многих праздничных столов. За годы существования этого блюда появилось множество вариаций: от классического рецепта с вареной колбасой и зеленым горошком до современных интерпретаций с красной рыбой, креветками или даже авокадо. Однако если вы ищете что-то новое и необычное, одновременно сохраняющее знакомый вкус, можно попробовать салат, напоминающий Оливье, но имеющий оригинальную подачу. Рецептом поделился YouTube-блогер Einfacher Koch.

Этот салат готовится по схожему принципу, однако в нем нет горошка, а вместо того используется два вида мяса. Подают его в форме ананаса, что придает праздничный шарм и интригует гостей еще до дегустации. Эстетический вид блюда и прекрасное сочетание вкусов делают его отличным выбором для тех, кто хочет удивить близких на Новый год чем-нибудь новым, не отходя далеко от любимых традиций.

Ингредиенты:

2-3 картофелины;

4 вареных яйца;

300 г ветчины;

2-3 соленых огурцов;

1 вареная куриная грудка;

100 г майонеза;

200 г сыра;

50 г майонеза;

чеснок;

100 г миндаля;

укроп для декора.

Этапы приготовления:

Отвариваем картофель в мундире и яйца. Картошку, яйца, ветчину, огурцы и куриную грудку нарезаем кубиками. Все нарезанные ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом. Выкладываем салат в форме ананаса на блюдо. Натертый сыр смешиваем с измельченным чесноком и майонезом. Полученным соусом смазываем салат. Сверху выкладываем миндаль. Из укропа выкладываем "хвостик ананаса".

Раньше мы рассказывали, как приготовить рулет из куриного бедра с грибами.