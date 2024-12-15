Приготовьте этот салат на Новый год вместо "Оливье": гости будут просить добавку
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В отличие от классического "Оливье" в салат не добавляется горошек
На Новый год традиционно принято готовить салат Оливье – несомненный лидер многих праздничных столов. За годы существования этого блюда появилось множество вариаций: от классического рецепта с вареной колбасой и зеленым горошком до современных интерпретаций с красной рыбой, креветками или даже авокадо. Однако если вы ищете что-то новое и необычное, одновременно сохраняющее знакомый вкус, можно попробовать салат, напоминающий Оливье, но имеющий оригинальную подачу. Рецептом поделился YouTube-блогер Einfacher Koch.
Этот салат готовится по схожему принципу, однако в нем нет горошка, а вместо того используется два вида мяса. Подают его в форме ананаса, что придает праздничный шарм и интригует гостей еще до дегустации. Эстетический вид блюда и прекрасное сочетание вкусов делают его отличным выбором для тех, кто хочет удивить близких на Новый год чем-нибудь новым, не отходя далеко от любимых традиций.
Ингредиенты:
- 2-3 картофелины;
- 4 вареных яйца;
- 300 г ветчины;
- 2-3 соленых огурцов;
- 1 вареная куриная грудка;
- 100 г майонеза;
- 200 г сыра;
- 50 г майонеза;
- чеснок;
- 100 г миндаля;
- укроп для декора.
Этапы приготовления:
- Отвариваем картофель в мундире и яйца.
- Картошку, яйца, ветчину, огурцы и куриную грудку нарезаем кубиками.
- Все нарезанные ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом.
- Выкладываем салат в форме ананаса на блюдо.
- Натертый сыр смешиваем с измельченным чесноком и майонезом. Полученным соусом смазываем салат. Сверху выкладываем миндаль. Из укропа выкладываем "хвостик ананаса".
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