И гарнир, и второе блюдо: эту вкусность вы приготовите за 10 минут (видео)

Это блюдо разнообразит ваш рацион

Быстрые блюда выручают, когда желания или времени готовить нет. В таком случае можно запечь предварительно замаринованное мясо, сделать плов или пасту.

Сегодня мы предлагаем приготовить фрикадельки с фаршем и булгуром. Это блюдо понравится всем близким, информируют на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".

Как приготовить фрикадельки с булгуром в духовке

Ингредиенты:

фарш – 700 г;

репчатая луковица – 1 шт.;

морковь – 1 шт. (по желанию);

булгур сырой – 1 неполный стакан (его нужно отдельно сварить);

соль, перец;

Ингредиенты для заливки:

вода – 1-1,2 л.;

мука – 2 ст. л.;

томатная паста, соус или кетчуп – 1 ст. л.;

сметана или майонез – 2 ст. л.;

соль, перец, специи;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить натертый лук, вареный булгур, соль, перец и хорошо перемешать.

2.Влажными руками сформировать фрикадельки.

3.Обвалять в муке и выложить в форму, в которой планируете запекать.

4.Ингредиенты для заливки хорошо перемешать и залить ею фрикадельки.

5.Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут.

6. Можно подавать с любым гарниром или с овощным салатом.