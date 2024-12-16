И гарнир, и второе блюдо: эту вкусность вы приготовите за 10 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это блюдо разнообразит ваш рацион
Быстрые блюда выручают, когда желания или времени готовить нет. В таком случае можно запечь предварительно замаринованное мясо, сделать плов или пасту.
Сегодня мы предлагаем приготовить фрикадельки с фаршем и булгуром. Это блюдо понравится всем близким, информируют на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".
Как приготовить фрикадельки с булгуром в духовке
Ингредиенты:
- фарш – 700 г;
- репчатая луковица – 1 шт.;
- морковь – 1 шт. (по желанию);
- булгур сырой – 1 неполный стакан (его нужно отдельно сварить);
- соль, перец;
Ингредиенты для заливки:
- вода – 1-1,2 л.;
- мука – 2 ст. л.;
- томатная паста, соус или кетчуп – 1 ст. л.;
- сметана или майонез – 2 ст. л.;
- соль, перец, специи;
Способ приготовления:
1.К фаршу добавить натертый лук, вареный булгур, соль, перец и хорошо перемешать.
2.Влажными руками сформировать фрикадельки.
3.Обвалять в муке и выложить в форму, в которой планируете запекать.
4.Ингредиенты для заливки хорошо перемешать и залить ею фрикадельки.
5.Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут.
6. Можно подавать с любым гарниром или с овощным салатом.