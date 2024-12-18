Зігріє зимовими вечорами: як приготувати гороховий суп з копченостями (відео)

Ідеальне поєднання інгредієнтів нікого не залишить байдужим

Існує безліч варіантів рецептів перших страв. Це може бути борщ, курячий бульйон чи овочевий крем-суп.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати зігріваючий супчик з копченостями. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати гороховий суп з копченостями

Інгредієнти:

копчені ребра – 400 г;

колотий горох – 500 г;

картопля велика – 3 шт.;

морква – 2 шт.;

цибуля – 2 шт.;

сіль;

зелень за бажанням;

сухарики для подачі;

вода – 2,5 л;

Спосіб приготування:

1.Горох промити, залити водою близько години.

2.У каструлю покласти ребра, цілу морквину, цибулину, нарізану картоплю та горох, залити водою і варити до повної готовності гороху, при цьому знімаючи пінку.

3.Потім із каструлі дістати моркву, цибулю, м'ясо зняти з кісток та нарізати його.

4.На попередньо розігрітій сковороді зробити засмажку з натертої моркви та цибулі.

5.Викласти овочі та нарізане м'ясо в суп і варити ще 10-15 хвилин, регулюючи густоту супу водою.

6.Наприкінці додати приправу, перемішати.

7.Подавати суп із зеленню та сухариками.