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Зігріє зимовими вечорами: як приготувати гороховий суп з копченостями (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Наваристий, ситний, зігріваючий
Наваристий, ситний, зігріваючий. Фото shuba.life

Ідеальне поєднання інгредієнтів нікого не залишить байдужим

Існує безліч варіантів рецептів перших страв. Це може бути борщ, курячий бульйон чи овочевий крем-суп.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати зігріваючий супчик з копченостями. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати гороховий суп з копченостями

Інгредієнти:

  • копчені ребра – 400 г;
  • колотий горох – 500 г;
  • картопля велика – 3 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сіль;
  • зелень за бажанням;
  • сухарики для подачі;
  • вода – 2,5 л;

Спосіб приготування:

1.Горох промити, залити водою близько години.

2.У каструлю покласти ребра, цілу морквину, цибулину, нарізану картоплю та горох, залити водою і варити до повної готовності гороху, при цьому знімаючи пінку.

3.Потім із каструлі дістати моркву, цибулю, м'ясо зняти з кісток та нарізати його.

4.На попередньо розігрітій сковороді зробити засмажку з натертої моркви та цибулі.

5.Викласти овочі та нарізане м'ясо в суп і варити ще 10-15 хвилин, регулюючи густоту супу водою.

6.Наприкінці додати приправу, перемішати.

7.Подавати суп із зеленню та сухариками.

Теги:
#Суп #Копченості #Готуємо вдома