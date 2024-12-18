Зігріє зимовими вечорами: як приготувати гороховий суп з копченостями (відео)
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Ідеальне поєднання інгредієнтів нікого не залишить байдужим
Існує безліч варіантів рецептів перших страв. Це може бути борщ, курячий бульйон чи овочевий крем-суп.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати зігріваючий супчик з копченостями. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати гороховий суп з копченостями
Інгредієнти:
- копчені ребра – 400 г;
- колотий горох – 500 г;
- картопля велика – 3 шт.;
- морква – 2 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- сіль;
- зелень за бажанням;
- сухарики для подачі;
- вода – 2,5 л;
Спосіб приготування:
1.Горох промити, залити водою близько години.
2.У каструлю покласти ребра, цілу морквину, цибулину, нарізану картоплю та горох, залити водою і варити до повної готовності гороху, при цьому знімаючи пінку.
3.Потім із каструлі дістати моркву, цибулю, м'ясо зняти з кісток та нарізати його.
4.На попередньо розігрітій сковороді зробити засмажку з натертої моркви та цибулі.
5.Викласти овочі та нарізане м'ясо в суп і варити ще 10-15 хвилин, регулюючи густоту супу водою.
6.Наприкінці додати приправу, перемішати.
7.Подавати суп із зеленню та сухариками.