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Согреет зимними вечерами: как приготовить гороховый суп с копченостями (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Наваристый, сытный, согревающий
Наваристый, сытный, согревающий. Фото shuba.life

Идеальное сочетание ингредиентов никого не оставит безразличным

Существует множество вариантов рецептов первых блюд. Это может быть борщ, куриный бульон или овощной крем-суп.

Сегодня же мы предлагаем приготовить согревающий супчик с копченостями. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить суп с копченостями

Ингредиенты:

  • копченые ребра – 400 г;
  • колотый горох – 500 г;
  • картофель большой – 3 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • соль;
  • зелень по желанию;
  • сухарики для подачи;
  • вода – 2,5 л;

Способ приготовления:

1.Горох промыть, залить водой на час.

2.В кастрюлю положить ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох, залить водой и варить до полной готовности гороха, при этом снимая пенку.

3. Затем из кастрюли достать морковь, лук, мясо снять с костей и нарезать его.

4.На предварительно разогретой сковороде сделать зажарку из натертой моркови и лука.

5.Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут, регулируя густоту супа водой.

6.В конце добавить приправу, перемешать.

7.Подавать суп с зеленью и сухариками.

Теги:
#Суп #Копчености #Готовим дома