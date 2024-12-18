Согреет зимними вечерами: как приготовить гороховый суп с копченостями (видео)

Идеальное сочетание ингредиентов никого не оставит безразличным

Существует множество вариантов рецептов первых блюд. Это может быть борщ, куриный бульон или овощной крем-суп.

Сегодня же мы предлагаем приготовить согревающий супчик с копченостями. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить суп с копченостями

Ингредиенты:

копченые ребра – 400 г;

колотый горох – 500 г;

картофель большой – 3 шт.;

морковь – 2 шт.;

лук – 2 шт.;

соль;

зелень по желанию;

сухарики для подачи;

вода – 2,5 л;

Способ приготовления:

1.Горох промыть, залить водой на час.

2.В кастрюлю положить ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох, залить водой и варить до полной готовности гороха, при этом снимая пенку.

3. Затем из кастрюли достать морковь, лук, мясо снять с костей и нарезать его.

4.На предварительно разогретой сковороде сделать зажарку из натертой моркови и лука.

5.Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут, регулируя густоту супа водой.

6.В конце добавить приправу, перемешать.

7.Подавать суп с зеленью и сухариками.