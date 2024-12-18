Согреет зимними вечерами: как приготовить гороховый суп с копченостями (видео)
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Идеальное сочетание ингредиентов никого не оставит безразличным
Существует множество вариантов рецептов первых блюд. Это может быть борщ, куриный бульон или овощной крем-суп.
Сегодня же мы предлагаем приготовить согревающий супчик с копченостями. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить суп с копченостями
Ингредиенты:
- копченые ребра – 400 г;
- колотый горох – 500 г;
- картофель большой – 3 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- лук – 2 шт.;
- соль;
- зелень по желанию;
- сухарики для подачи;
- вода – 2,5 л;
Способ приготовления:
1.Горох промыть, залить водой на час.
2.В кастрюлю положить ребра, целую морковку, луковицу, нарезанный картофель и горох, залить водой и варить до полной готовности гороха, при этом снимая пенку.
3. Затем из кастрюли достать морковь, лук, мясо снять с костей и нарезать его.
4.На предварительно разогретой сковороде сделать зажарку из натертой моркови и лука.
5.Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут, регулируя густоту супа водой.
6.В конце добавить приправу, перемешать.
7.Подавать суп с зеленью и сухариками.