Замість котлет приготуйте цей м’ясний кекс: усі будуть у захваті від цієї страви

Відмінна альтернатива традиційним котлетам

Якщо ви втомилися від довгого приготування котлет або просто хочете здивувати близьких, спробуйте приготувати м’ясний кекс. Ця страва звільняє багато часу, адже достатньо лише підготувати інгредієнти, змішати їх та відправити до духовки. І жодних довгих стоянь біля плити.

Готовий м’ясний кекс порадує своєю соковитістю, ароматом та насиченим смаком. Подати його можна з картопляним пюре, овочевим гарніром чи свіжим салатом. Така страва сподобається і дорослим, і дітям, а його простота приготування зробить цей рецепт вашим улюбленим.

Рецептом поділилися YouTube-канала Cookrate.

Інгредієнти:

яловичий фарш 1,5 кг;

цибуля 1 шт;

червоний перець солодкий 1 шт;

панірувальні сухарі 80 г;

яйця 3 шт.;

кетчуп 80 г;

сушена петрушка 8 г;

солодка паприка 8 г;

часниковий порошок 8 г;

сіль: 8 г;

чорний перець 5 г;

томатний соус 50 г.

Етапи приготування:

1. Фарш викладаємо у форму для випікання кексів.

2. Цибулю та солодкий перець нарізаємо кубиками. Викладаємо зверху на фарш.

3. Зверху вибиваємо яйця, додаємо панірувальні сухарі та спеції. Добре перемішуємо і щільно розподіляємо за формою.

4. Відправляємо фарш запікатися у розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

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