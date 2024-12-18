Вместо котлет приготовьте этот мясной кекс: все будут в восторге от этого блюда

Отличная альтернатива традиционным котлетам

Если вы устали от долгого приготовления котлет или просто хотите удивить близких, попробуйте приготовить мясной кекс. Это блюдо освобождает много времени, ведь достаточно лишь подготовить ингредиенты, смешать их и отправить в духовку. И никаких долгих стояний у плиты.

Готовый мясной кекс порадует своей сочностью, ароматом и насыщенным вкусом. Подать его можно с картофельным пюре, овощным гарниром или свежим салатом. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, а его простота приготовления сделает этот рецепт вашим любимым.

Рецептом поделились YouTube-канала Cookrate.

Ингредиенты:

говяжий фарш 1,5 кг;

лук 1 шт;

красный болгарский перец 1 шт;

панировочные сухари 80 г;

яйца 3 шт;

кетчуп 80 г;

сушеная петрушка 8 г;

сладкая паприка 8 г;

чесночный порошок 8 г;

соль: 8 г;

черный перец 5 г;

томатный соус 50 г.

Этапы приготовления:

1. Фарш выкладываем в форму для выпечки кексов.

2. Лук и сладкий перец нарезаем кубиками. Выкладываем сверху на фарш.

3. Сверху выбиваем яйца, добавляем панировочные сухари и специи. Хорошо перемешиваем и плотно распределяем по форме.

4. Отправляем фарш запекаться в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

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