Краще, ніж чизкейк: беремо пачку сметани і готуємо найніжніший десерт (відео)
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Начинка цього чизкейка виходить ще ніжніша, ніж у класичного
Ми ділились рецептом чудового яблучного пирога. Тепер розповідаємо, як спекти пиріг, дуже схожий на чизкейк, однак із ще ніжнішою начинкою.
Рецептом поділились в кулінарному блозі valeriia.cooking. Цей сметанник підкорить ваше серце — він смачний, дуже ніжний, ароматний. Ще й готується надзвичайно просто.
Інгредієнти:
- Борошно — 120 г
- Розпушувач — 1 ч.л
- Цукор — 30 г
- Сіль — дрібка
- Вершкове масло — 80 г
Для начинки:
- Сметана — 500 г
- Яйця — 2 шт
- Цукор — 100 г
- Кукурудзяний крохмаль — 30 г
- Цедра лимона
Спосіб приготування:
- До борошна додаємо розпушувач, змішуємо та просіюємо. До борошняної маси додаємо цукор, сіль, холодне вершкове масло.
- Розтираємо все в крихту і замішуємо тісто. Скочуємо його в кульку, загортаємо в плівку. Відправляємо в холодильник поки готуємо начинку.
- Для начинки всі інгредієнти ретельно змішуємо. Можна додатково перебити блендером — для більшої однорідності начинки.
- У форму для запікання викладаємо тісто, розтягуємо його і формуємо дно та бортики. Всередину заливаємо начинку і випікаємо 45-55 хвилин при 180°. Охолоджуємо десерт в духовці і прибираємо на ніч в холодильник для стабілізації.
Цей пиріг після стабілізації легко ріжеться, але залишається нереально ніжним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати красиву і смачну закуску з листкового тіста.