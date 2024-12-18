Краще, ніж чизкейк: беремо пачку сметани і готуємо найніжніший десерт (відео)

Начинка цього чизкейка виходить ще ніжніша, ніж у класичного

Ми ділились рецептом чудового яблучного пирога. Тепер розповідаємо, як спекти пиріг, дуже схожий на чизкейк, однак із ще ніжнішою начинкою.

Рецептом поділились в кулінарному блозі valeriia.cooking. Цей сметанник підкорить ваше серце — він смачний, дуже ніжний, ароматний. Ще й готується надзвичайно просто.

Інгредієнти:

Борошно — 120 г

Розпушувач — 1 ч.л

Цукор — 30 г

Сіль — дрібка

Вершкове масло — 80 г

Для начинки:

Сметана — 500 г

Яйця — 2 шт

Цукор — 100 г

Кукурудзяний крохмаль — 30 г

Цедра лимона

Спосіб приготування:

До борошна додаємо розпушувач, змішуємо та просіюємо. До борошняної маси додаємо цукор, сіль, холодне вершкове масло. Розтираємо все в крихту і замішуємо тісто. Скочуємо його в кульку, загортаємо в плівку. Відправляємо в холодильник поки готуємо начинку. Для начинки всі інгредієнти ретельно змішуємо. Можна додатково перебити блендером — для більшої однорідності начинки. У форму для запікання викладаємо тісто, розтягуємо його і формуємо дно та бортики. Всередину заливаємо начинку і випікаємо 45-55 хвилин при 180°. Охолоджуємо десерт в духовці і прибираємо на ніч в холодильник для стабілізації.

Цей пиріг після стабілізації легко ріжеться, але залишається нереально ніжним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати красиву і смачну закуску з листкового тіста.