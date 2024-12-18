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Краще, ніж чизкейк: беремо пачку сметани і готуємо найніжніший десерт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна випічка на щодень чи до святкового столу
Апетитна випічка на щодень чи до святкового столу. Фото lasunka.com

Начинка цього чизкейка виходить ще ніжніша, ніж у класичного

Ми ділились рецептом чудового яблучного пирога. Тепер розповідаємо, як спекти пиріг, дуже схожий на чизкейк, однак із ще ніжнішою начинкою.

Рецептом поділились в кулінарному блозі valeriia.cooking. Цей сметанник підкорить ваше серце — він смачний, дуже ніжний, ароматний. Ще й готується надзвичайно просто.

Інгредієнти:

  • Борошно — 120 г
  • Розпушувач — 1 ч.л
  • Цукор — 30 г
  • Сіль — дрібка
  • Вершкове масло — 80 г

Для начинки:

  • Сметана — 500 г
  • Яйця — 2 шт
  • Цукор — 100 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 30 г
  • Цедра лимона

Спосіб приготування:

  1. До борошна додаємо розпушувач, змішуємо та просіюємо. До борошняної маси додаємо цукор, сіль, холодне вершкове масло.
  2. Розтираємо все в крихту і замішуємо тісто. Скочуємо його в кульку, загортаємо в плівку. Відправляємо в холодильник поки готуємо начинку.
  3. Для начинки всі інгредієнти ретельно змішуємо. Можна додатково перебити блендером — для більшої однорідності начинки.
  4. У форму для запікання викладаємо тісто, розтягуємо його і формуємо дно та бортики. Всередину заливаємо начинку і випікаємо 45-55 хвилин при 180°. Охолоджуємо десерт в духовці і прибираємо на ніч в холодильник для стабілізації.

Цей пиріг після стабілізації легко ріжеться, але залишається нереально ніжним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати красиву і смачну закуску з листкового тіста.

Теги:
#Рецепт #Сметана #Пиріг #Випічка