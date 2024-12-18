Лучше чем чизкейк: берем пачку сметаны и готовим нежнейший десерт (видео)

Начинка этого чизкейка получается еще более нежная, чем у классического

Мы делились рецептом чудесного яблочного пирога. Теперь рассказываем, как испечь пирог, очень похожий на чизкейк, однако с еще более нежной начинкой.

Рецептом поделились в кулинарном блоге valeriia.cooking. Этот сметанник покорит ваше сердце – он вкусен, очень нежен, ароматен. Еще и готовится очень просто.

Ингредиенты:

Мука — 120 г

Разрыхлитель — 1 ч.л

Сахар — 30 г

Соль — щепотка

Сливочное масло — 80 г

Для начинки:

Сметана — 500 г

Яйца — 2 шт

Сахар — 100 г

Кукурузный крахмал — 30 г

Цедра лимона

Способ приготовления:

К муке добавляем разрыхлитель, смешиваем и просеиваем. К мучной массе добавляем сахар, соль, холодное сливочное масло. Растираем все в крошку и замешиваем тесто. Скатываем его в шарик, заворачиваем в пленку. Отправляем в холодильник, пока готовим начинку. Для начинки все ингредиенты тщательно перемешиваем. Можно дополнительно перебить блендером – для большей однородности начинки. В форму для запекания выкладываем тесто, растягиваем его и формируем дно и бортики. Внутрь заливаем начинку и выпекаем 45-55 минут при 180°. Охлаждаем десерт в духовке и убираем ночь в холодильник для стабилизации.

Этот пирог после стабилизации легко режется, но остается нереально нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить красивую и вкусную закуску из слоеного теста.