Лучше чем чизкейк: берем пачку сметаны и готовим нежнейший десерт (видео)
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Начинка этого чизкейка получается еще более нежная, чем у классического
Мы делились рецептом чудесного яблочного пирога. Теперь рассказываем, как испечь пирог, очень похожий на чизкейк, однако с еще более нежной начинкой.
Рецептом поделились в кулинарном блоге valeriia.cooking. Этот сметанник покорит ваше сердце – он вкусен, очень нежен, ароматен. Еще и готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Мука — 120 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л
- Сахар — 30 г
- Соль — щепотка
- Сливочное масло — 80 г
Для начинки:
- Сметана — 500 г
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 100 г
- Кукурузный крахмал — 30 г
- Цедра лимона
Способ приготовления:
- К муке добавляем разрыхлитель, смешиваем и просеиваем. К мучной массе добавляем сахар, соль, холодное сливочное масло.
- Растираем все в крошку и замешиваем тесто. Скатываем его в шарик, заворачиваем в пленку. Отправляем в холодильник, пока готовим начинку.
- Для начинки все ингредиенты тщательно перемешиваем. Можно дополнительно перебить блендером – для большей однородности начинки.
- В форму для запекания выкладываем тесто, растягиваем его и формируем дно и бортики. Внутрь заливаем начинку и выпекаем 45-55 минут при 180°. Охлаждаем десерт в духовке и убираем ночь в холодильник для стабилизации.
Этот пирог после стабилизации легко режется, но остается нереально нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить красивую и вкусную закуску из слоеного теста.