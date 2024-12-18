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Лучше чем чизкейк: берем пачку сметаны и готовим нежнейший десерт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитная выпечка на каждый день или к праздничному столу
Аппетитная выпечка на каждый день или к праздничному столу. Фото lasunka.com

Начинка этого чизкейка получается еще более нежная, чем у классического

Мы делились рецептом чудесного яблочного пирога. Теперь рассказываем, как испечь пирог, очень похожий на чизкейк, однако с еще более нежной начинкой.

Рецептом поделились в кулинарном блоге valeriia.cooking. Этот сметанник покорит ваше сердце – он вкусен, очень нежен, ароматен. Еще и готовится очень просто.

Ингредиенты:

  • Мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л
  • Сахар — 30 г
  • Соль — щепотка
  • Сливочное масло — 80 г

Для начинки:

  • Сметана — 500 г
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 100 г
  • Кукурузный крахмал — 30 г
  • Цедра лимона

Способ приготовления:

  1. К муке добавляем разрыхлитель, смешиваем и просеиваем. К мучной массе добавляем сахар, соль, холодное сливочное масло.
  2. Растираем все в крошку и замешиваем тесто. Скатываем его в шарик, заворачиваем в пленку. Отправляем в холодильник, пока готовим начинку.
  3. Для начинки все ингредиенты тщательно перемешиваем. Можно дополнительно перебить блендером – для большей однородности начинки.
  4. В форму для запекания выкладываем тесто, растягиваем его и формируем дно и бортики. Внутрь заливаем начинку и выпекаем 45-55 минут при 180°. Охлаждаем десерт в духовке и убираем ночь в холодильник для стабилизации.

Этот пирог после стабилизации легко режется, но остается нереально нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить красивую и вкусную закуску из слоеного теста.

Теги:
#Рецепт #Сметана #Пирог #Выпечка