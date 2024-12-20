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Цією простою стравою ви точно здивуєте гостей: замаринуйте рульку у пиві (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ароматна та дуже смачна
Ароматна та дуже смачна. Фото 1000.menu

Свиняча рулька в рукаві, запечена в духовці, дуже ніжна і соковита

До новорічного столу можна не лише замаринувати курячі стегенця в апельсиновому маринаді, але й подати рульку у пиві. Ця страва стане окрасою святкового столу й здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Вона досить проста у приготуванні, тож кожна родина зможе насолодитися нею у новорічну ніч. А рецептом смакоти з нами поділилася на Instagram-сторінці шеф-кухарка Ліза Глінська.

Як приготувати рульку у пиві

Інгредієнти:

  • рулька – 1 шт.;
  • темне пиво – 2 л;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 1 голівка;
  • гвоздика;
  • бодян;
  • лавровий лист;
  • сіль;

Інгредієнти для глазурі:

  • гірчиця гостра – 2 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. У велику каструлю покласти рульку, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бодян і гвоздику.
  2. Туди ж насипати сіль і залити все пивом.
  3. Накрити каструлю кришкою і поставити рульку варитися на повільний вогонь протягом 2,5-3 годин.
  4. Перекласти рульку у рукав для запікання.
  5. У рукав для запікання налити 200 мл пивного бульйону і зав'язати кінці рукава.
  6. Поставити рульку запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
  7. Приготувати глазур, змішавши мед і гірчицю.
  8. Дістати рульку з духовки та перекласти у чистий, розрізаний рукав для запікання або фольгу та покрити глазур'ю.
  9. Відправити рульку в розігріту до 180 градусів духовку ще на 10 хвилин.
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#Пиво #М'ясо #Готуємо вдома