Цією простою стравою ви точно здивуєте гостей: замаринуйте рульку у пиві (відео)
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Свиняча рулька в рукаві, запечена в духовці, дуже ніжна і соковита
До новорічного столу можна не лише замаринувати курячі стегенця в апельсиновому маринаді, але й подати рульку у пиві. Ця страва стане окрасою святкового столу й здивує навіть найвибагливіших гурманів.
Вона досить проста у приготуванні, тож кожна родина зможе насолодитися нею у новорічну ніч. А рецептом смакоти з нами поділилася на Instagram-сторінці шеф-кухарка Ліза Глінська.
Як приготувати рульку у пиві
Інгредієнти:
- рулька – 1 шт.;
- темне пиво – 2 л;
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 1 голівка;
- гвоздика;
- бодян;
- лавровий лист;
- сіль;
Інгредієнти для глазурі:
- гірчиця гостра – 2 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- У велику каструлю покласти рульку, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бодян і гвоздику.
- Туди ж насипати сіль і залити все пивом.
- Накрити каструлю кришкою і поставити рульку варитися на повільний вогонь протягом 2,5-3 годин.
- Перекласти рульку у рукав для запікання.
- У рукав для запікання налити 200 мл пивного бульйону і зав'язати кінці рукава.
- Поставити рульку запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Приготувати глазур, змішавши мед і гірчицю.
- Дістати рульку з духовки та перекласти у чистий, розрізаний рукав для запікання або фольгу та покрити глазур'ю.
- Відправити рульку в розігріту до 180 градусів духовку ще на 10 хвилин.