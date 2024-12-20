Цією простою стравою ви точно здивуєте гостей: замаринуйте рульку у пиві (відео)

Свиняча рулька в рукаві, запечена в духовці, дуже ніжна і соковита

До новорічного столу можна не лише замаринувати курячі стегенця в апельсиновому маринаді, але й подати рульку у пиві. Ця страва стане окрасою святкового столу й здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Вона досить проста у приготуванні, тож кожна родина зможе насолодитися нею у новорічну ніч. А рецептом смакоти з нами поділилася на Instagram-сторінці шеф-кухарка Ліза Глінська.

Як приготувати рульку у пиві

Інгредієнти:

рулька – 1 шт.;

темне пиво – 2 л;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 1 голівка;

гвоздика;

бодян;

лавровий лист;

сіль;

Інгредієнти для глазурі:

гірчиця гостра – 2 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

Спосіб приготування: