Этим простым блюдом вы точно удивите гостей: замаринуйте рульку в пиве (видео)
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Свиная рулька в рукаве, запеченная в духовке, очень нежная и сочная
К новогоднему столу можно не только замариновать куриные бедрышки в апельсиновом маринаде, но и подать рульку в пиве. Это блюдо станет украшением праздничного стола и удивит даже самых требовательных гурманов.
Она достаточно проста в приготовлении, так что каждая семья сможет насладиться ею в новогоднюю ночь. А рецептом вкусности с нами поделилась на Instagram-странице шеф-повар Лиза Глинская.
Как приготовить рульку в пиве
Ингредиенты:
- рулька – 1 шт.;
- темное пиво – 2 л;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- гвоздика;
- бодян;
- лавровый лист;
- соль;
Ингредиенты для глазури:
- горчица острая – 2 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- В большую кастрюлю положить рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бодян и гвоздику.
- Туда же насыпать соль и залить все пивом.
- Накрыть кастрюлю крышкой и поставить рульку на медленный огонь в течение 2,5-3 часов.
- Переложить рульку в рукав для запекания.
- В рукав для запекания налить 200 мл пивного бульона и завязать концы рукава.
- Поставить рульку запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Приготовить глазурь, смешав мед и горчицу.
- Достать рульку из духовки и переложить в чистый разрезанный рукав для запекания или фольгу и покрыть глазурью.
- Отправить рульку в разогретую до 180 градусов духовку еще на 10 минут.