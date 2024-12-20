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Этим простым блюдом вы точно удивите гостей: замаринуйте рульку в пиве (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Ароматная и вкусная
Ароматная и вкусная. Фото 1000.menu

Свиная рулька в рукаве, запеченная в духовке, очень нежная и сочная

К новогоднему столу можно не только замариновать куриные бедрышки в апельсиновом маринаде, но и подать рульку в пиве. Это блюдо станет украшением праздничного стола и удивит даже самых требовательных гурманов.

Она достаточно проста в приготовлении, так что каждая семья сможет насладиться ею в новогоднюю ночь. А рецептом вкусности с нами поделилась на Instagram-странице шеф-повар Лиза Глинская.

Как приготовить рульку в пиве

Ингредиенты:

  • рулька – 1 шт.;
  • темное пиво – 2 л;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • гвоздика;
  • бодян;
  • лавровый лист;
  • соль;

Ингредиенты для глазури:

  • горчица острая – 2 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. В большую кастрюлю положить рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бодян и гвоздику.
  2. Туда же насыпать соль и залить все пивом.
  3. Накрыть кастрюлю крышкой и поставить рульку на медленный огонь в течение 2,5-3 часов.
  4. Переложить рульку в рукав для запекания.
  5. В рукав для запекания налить 200 мл пивного бульона и завязать концы рукава.
  6. Поставить рульку запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  7. Приготовить глазурь, смешав мед и горчицу.
  8. Достать рульку из духовки и переложить в чистый разрезанный рукав для запекания или фольгу и покрыть глазурью.
  9. Отправить рульку в разогретую до 180 градусов духовку еще на 10 минут.
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#Пиво #Мясо #Готовим дома