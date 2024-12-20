Этим простым блюдом вы точно удивите гостей: замаринуйте рульку в пиве (видео)

Свиная рулька в рукаве, запеченная в духовке, очень нежная и сочная

К новогоднему столу можно не только замариновать куриные бедрышки в апельсиновом маринаде, но и подать рульку в пиве. Это блюдо станет украшением праздничного стола и удивит даже самых требовательных гурманов.

Она достаточно проста в приготовлении, так что каждая семья сможет насладиться ею в новогоднюю ночь. А рецептом вкусности с нами поделилась на Instagram-странице шеф-повар Лиза Глинская.

Как приготовить рульку в пиве

Ингредиенты:

рулька – 1 шт.;

темное пиво – 2 л;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1 головка;

гвоздика;

бодян;

лавровый лист;

соль;

Ингредиенты для глазури:

горчица острая – 2 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

Способ приготовления: