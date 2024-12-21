Всі забули про цей рецепт, а дарма: кілька простих продуктів, а смак — неймовірний (відео)

Цей салат можна готувати і щодня, і до святкового столу

Класичних салатів з майонезом є чимало. Ми ділились рецептом закуски з крабових паличок. Тепер розповімо, як приготувати цікавий та оригінальний салат з куркою та консервованою кукурудзою.

Готується він надзвичайно швидко, особливо якщо заздалегідь відварити яйця та куряче м’ясо. Салат ситний, яскравий та дуже смачний. Як його приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Прості рецепти Олі".

Інгредієнти:

2-3 яйця

150 г курячого філе

1 помідор

50 г твердого сиру

100 г консервованої кукурудзи

1 зубчик часнику

1 столова ложка йогурту або сметани

2 столові ложки майонезу

сіль, перець до смаку

Спосіб приготування:

М’ясо відварюємо та охолоджуємо. Яйця варимо накруто. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи. Сир натираємо на тертці. З кукурудзи зливаємо рідину. Часник зубчику подрібнюємо будь-яким зручним чином. Куряче філе розділяємо на волокна. Перекладаємо у миску, де буде зручно замішувати салат. Додаємо туди сир, кукурудзу та часник. Яйця кришимо невеликими кубиками. Помідор також нарізаємо, приблизно такими ж шматочками. Додаємо яйця та томати у миску до інших продуктів. До смаку все солимо та перчимо. Заправляємо все сметаною та майонезом. Ретельно перемішуємо.

Салатик виходить смачний, простий та яскравий. Підходить як до святкового столу, наприклад, на Новий рік, так і на кожен день. Також ми розповідали, як приготувати із куркою смачний салат без майонезу.