Всі забули про цей рецепт, а дарма: кілька простих продуктів, а смак — неймовірний (відео)
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Цей салат можна готувати і щодня, і до святкового столу
Класичних салатів з майонезом є чимало. Ми ділились рецептом закуски з крабових паличок. Тепер розповімо, як приготувати цікавий та оригінальний салат з куркою та консервованою кукурудзою.
Готується він надзвичайно швидко, особливо якщо заздалегідь відварити яйця та куряче м’ясо. Салат ситний, яскравий та дуже смачний. Як його приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Прості рецепти Олі".
Інгредієнти:
- 2-3 яйця
- 150 г курячого філе
- 1 помідор
- 50 г твердого сиру
- 100 г консервованої кукурудзи
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка йогурту або сметани
- 2 столові ложки майонезу
- сіль, перець до смаку
Спосіб приготування:
- М’ясо відварюємо та охолоджуємо. Яйця варимо накруто. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи.
- Сир натираємо на тертці. З кукурудзи зливаємо рідину. Часник зубчику подрібнюємо будь-яким зручним чином.
- Куряче філе розділяємо на волокна. Перекладаємо у миску, де буде зручно замішувати салат. Додаємо туди сир, кукурудзу та часник.
- Яйця кришимо невеликими кубиками. Помідор також нарізаємо, приблизно такими ж шматочками. Додаємо яйця та томати у миску до інших продуктів.
- До смаку все солимо та перчимо. Заправляємо все сметаною та майонезом. Ретельно перемішуємо.
Салатик виходить смачний, простий та яскравий. Підходить як до святкового столу, наприклад, на Новий рік, так і на кожен день. Також ми розповідали, як приготувати із куркою смачний салат без майонезу.