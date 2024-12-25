Курочка вийде ароматною та соковитою: з яким овочем її запекти (відео)

І гарнір, і друга страва

Господині люблять готувати курочку, оскільки це не займає багато часу, м'ясо виходить м'яким та смачним. Зокрема, можна зробити відбивні, посмажити курячі крильця чи запекти курку цілою.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом запечених курячих стегенець з гарбузом. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "borzhemsky_healthy_food".

Як запекти курочку з гарбузом

Інгредієнти для приготування:

курячі стегна – 300 г;

гарбуз – 300 г;

ріпчаста цибуля – 80 г;

часник – 3 зубчика;

сіль та спеції – за смаком;

петрушка – за смаком;

олія;

Спосіб приготування: