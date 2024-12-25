Укр

Курочка получится ароматной и сочной: с каким овощем ее запечь (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочная, яркая, полезная
Сочная, яркая, полезная. Фото 1000.menu

И гарнир, и второе блюдо

Хозяйки любят готовить курочку, поскольку это не занимает много времени, мясо получается мягким и вкусным. В частности, можно сделать отбивные, пожарить куриные крылышки или запечь курицу целиком.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченных куриных окорочков с тыквой. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "borzhemsky_healthy_food".

Как запечь курочку с тыквой

Ингредиенты для приготовления:

  • куриные бедра – 300 г;
  • тыква – 300 г;
  • репчатый лук – 80 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • соль и специи – по вкусу;
  • петрушка – по вкусу;
  • масло;

Способ приготовления:

  1. Куриные бедра тщательно промыть и обсушить.
  2. Затем щедро натереть солью и специями.
  3. Выложить их в форму, смазанную растительным маслом.
  4. Тыкву нарезать кубиками.
  5. Также измельчить чеснок и лук.
  6. Овощи добавить в курицу и поставить в духовку.
  7. Мясо запекать 50 минут при температуре 180 градусов.
  8. Готовые овощи переложить в миску и взбить до однородности блендером.
  9. Соусом полить запеченную курицу.
  10. Сверху посыпать свежей петрушкой и подавать на стол.
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#Тыква #Курочка #Готовим дома