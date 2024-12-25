Курочка получится ароматной и сочной: с каким овощем ее запечь (видео)
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И гарнир, и второе блюдо
Хозяйки любят готовить курочку, поскольку это не занимает много времени, мясо получается мягким и вкусным. В частности, можно сделать отбивные, пожарить куриные крылышки или запечь курицу целиком.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченных куриных окорочков с тыквой. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "borzhemsky_healthy_food".
Как запечь курочку с тыквой
Ингредиенты для приготовления:
- куриные бедра – 300 г;
- тыква – 300 г;
- репчатый лук – 80 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- соль и специи – по вкусу;
- петрушка – по вкусу;
- масло;
Способ приготовления:
- Куриные бедра тщательно промыть и обсушить.
- Затем щедро натереть солью и специями.
- Выложить их в форму, смазанную растительным маслом.
- Тыкву нарезать кубиками.
- Также измельчить чеснок и лук.
- Овощи добавить в курицу и поставить в духовку.
- Мясо запекать 50 минут при температуре 180 градусов.
- Готовые овощи переложить в миску и взбить до однородности блендером.
- Соусом полить запеченную курицу.
- Сверху посыпать свежей петрушкой и подавать на стол.