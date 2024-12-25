Курочка получится ароматной и сочной: с каким овощем ее запечь (видео)

И гарнир, и второе блюдо

Хозяйки любят готовить курочку, поскольку это не занимает много времени, мясо получается мягким и вкусным. В частности, можно сделать отбивные, пожарить куриные крылышки или запечь курицу целиком.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом запеченных куриных окорочков с тыквой. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "borzhemsky_healthy_food".

Как запечь курочку с тыквой

Ингредиенты для приготовления:

куриные бедра – 300 г;

тыква – 300 г;

репчатый лук – 80 г;

чеснок – 3 зубчика;

соль и специи – по вкусу;

петрушка – по вкусу;

масло;

Способ приготовления: