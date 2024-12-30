Смажити чи варити не доведеться: елементарна закуска на крекерах для новорічного столу (відео)
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Красива та оригінальна закуска
До новорічного столу можна приготувати безліч смачних страв та закусок. До прикладу, чудовою ідеєю стане приготувати закуску з оселедцем, а також — закуску на крекерах для новорічного столу.
Рецептом такої ми сьогодні й хочемо поділитися. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".
Як приготувати закуску на крекерах
Інгредієнти:
- вершковий крем-сир – 150 г;
- твердий сир – 80 г;
- сіль – за смаком;
- сушена/вʼялена журавлина – 3 ст. л.;
- горіхи – 3 ст. л.;
- крекер;
- розмарин;
Спосіб приготування:
1. До вершкового крем-сиру додати натертий на дрібній терці твердий сир.
2. Журавлину і горіхи подрібнити ножем і частину цієї суміші додати до сирної маси.
3. Також додати трішки солі за смаком і перемішати.
4. З сирної маси сформувати кульки, які обваляти в суміші горіхів та журавлини.
5. Кожну кульку викласти на крекер і прикрасити розмарином.