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Смажити чи варити не доведеться: елементарна закуска на крекерах для новорічного столу (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Проста закуска за лічені хвилини
Проста закуска за лічені хвилини. Фото gotovimop.com

Красива та оригінальна закуска

До новорічного столу можна приготувати безліч смачних страв та закусок. До прикладу, чудовою ідеєю стане приготувати закуску з оселедцем, а також — закуску на крекерах для новорічного столу.

Рецептом такої ми сьогодні й хочемо поділитися. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати закуску на крекерах

Інгредієнти:

  • вершковий крем-сир – 150 г;
  • твердий сир – 80 г;
  • сіль – за смаком;
  • сушена/вʼялена журавлина – 3 ст. л.;
  • горіхи – 3 ст. л.;
  • крекер;
  • розмарин;

Спосіб приготування:

1. До вершкового крем-сиру додати натертий на дрібній терці твердий сир.

2. Журавлину і горіхи подрібнити ножем і частину цієї суміші додати до сирної маси.

3. Також додати трішки солі за смаком і перемішати.

4. З сирної маси сформувати кульки, які обваляти в суміші горіхів та журавлини.

5. Кожну кульку викласти на крекер і прикрасити розмарином.

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#Закуска #Крекер #Готуємо вдома