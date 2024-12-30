Смажити чи варити не доведеться: елементарна закуска на крекерах для новорічного столу (відео)

Красива та оригінальна закуска

До новорічного столу можна приготувати безліч смачних страв та закусок. До прикладу, чудовою ідеєю стане приготувати закуску з оселедцем, а також — закуску на крекерах для новорічного столу.

Рецептом такої ми сьогодні й хочемо поділитися. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати закуску на крекерах

Інгредієнти:

вершковий крем-сир – 150 г;

твердий сир – 80 г;

сіль – за смаком;

сушена/вʼялена журавлина – 3 ст. л.;

горіхи – 3 ст. л.;

крекер;

розмарин;

Спосіб приготування:

1. До вершкового крем-сиру додати натертий на дрібній терці твердий сир.

2. Журавлину і горіхи подрібнити ножем і частину цієї суміші додати до сирної маси.

3. Також додати трішки солі за смаком і перемішати.

4. З сирної маси сформувати кульки, які обваляти в суміші горіхів та журавлини.

5. Кожну кульку викласти на крекер і прикрасити розмарином.