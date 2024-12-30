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Жарить или варить не придется: элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Простая закуска за считанные минуты
Простая закуска за считанные минуты. Фото gotovimop.com

Красивая и оригинальная закуска

К новогоднему столу можно приготовить множество вкусных блюд и закусок. К примеру, великолепной идеей станет приготовить закуску с селедкой, а также закуску на крекерах для новогоднего стола.

Рецептом такого мы сегодня и хотим поделиться. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить закуску на крекерах

Ингредиенты:

  • сливочный крем-сыр – 150 г;
  • твердый сыр – 80 г;
  • соль – по вкусу;
  • сушеная/вяленая клюква – 3 ст.
  • орехи – 3 ст.
  • крекер;
  • розмарин;

Способ приготовления:

1. К сливочному крем-сыру добавить натертый на мелкой терке сыр.

2. Клюкву и орехи измельчить ножом и часть этой смеси добавить в сырную массу.

3. Также добавить немного соли по вкусу и перемешать.

4. Из творожной массы сформировать шарики, которые обвалять в смеси орехов и клюквы.

5. Каждый шарик выложить на крекер и украсить розмарином.

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#Закуска #Крекер #Готовим дома