Жарить или варить не придется: элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Красивая и оригинальная закуска
К новогоднему столу можно приготовить множество вкусных блюд и закусок. К примеру, великолепной идеей станет приготовить закуску с селедкой, а также закуску на крекерах для новогоднего стола.
Рецептом такого мы сегодня и хотим поделиться. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить закуску на крекерах
Ингредиенты:
- сливочный крем-сыр – 150 г;
- твердый сыр – 80 г;
- соль – по вкусу;
- сушеная/вяленая клюква – 3 ст.
- орехи – 3 ст.
- крекер;
- розмарин;
Способ приготовления:
1. К сливочному крем-сыру добавить натертый на мелкой терке сыр.
2. Клюкву и орехи измельчить ножом и часть этой смеси добавить в сырную массу.
3. Также добавить немного соли по вкусу и перемешать.
4. Из творожной массы сформировать шарики, которые обвалять в смеси орехов и клюквы.
5. Каждый шарик выложить на крекер и украсить розмарином.