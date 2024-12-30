Жарить или варить не придется: элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола (видео)

Красивая и оригинальная закуска

К новогоднему столу можно приготовить множество вкусных блюд и закусок. К примеру, великолепной идеей станет приготовить закуску с селедкой, а также закуску на крекерах для новогоднего стола.

Рецептом такого мы сегодня и хотим поделиться. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить закуску на крекерах

Ингредиенты:

сливочный крем-сыр – 150 г;

твердый сыр – 80 г;

соль – по вкусу;

сушеная/вяленая клюква – 3 ст.

орехи – 3 ст.

крекер;

розмарин;

Способ приготовления:

1. К сливочному крем-сыру добавить натертый на мелкой терке сыр.

2. Клюкву и орехи измельчить ножом и часть этой смеси добавить в сырную массу.

3. Также добавить немного соли по вкусу и перемешать.

4. Из творожной массы сформировать шарики, которые обвалять в смеси орехов и клюквы.

5. Каждый шарик выложить на крекер и украсить розмарином.