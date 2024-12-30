Оригінальна закуска на Новий рік: економний спосіб подати червону рибу (відео)
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Як приготувати закуску на основі млинців
На святковий стіл хочеться ставити щось яскраве та незвичне. Якщо ви вже готували салат з ананасами, звернуть увагу на наступний рецепт.
Ця закуска готується на основі млинців. У начинці огірок та червона риба. Цим методом з невеликого шматочка лосося можна приготувати багато смачних та апетитних рулетиків. Тож це виходить навіть економно. Рецептом поділились у кулінарному блозі katherine.khoma.
Інгредієнти:
- борошно — 130 г
- яйця — 2
- молоко — 330 мл
- сіль — 1/2 ч.л
- цукор — 1 ч.л
- соняшникова олія — 2 ст.л
Для начинки:
- огірок довгий
- сьомга слабосолона — до смаку
- вершковий сир -300 г
Спосіб приготування:
- Для млинців змішуємо у мисці яйця, соняшникову олію, цукор та сіль. Перемішуємо до однорідності.
- Потім у майбутнє тісто просіюємо борошно, додаємо приблизно третину молока із загальної маси. Ретельно вимішуємо і вливаємо решту молока.
- Смажимо млинці на розігрітій сковороді, але не на великому вогні. Наливаємо тонкі млинці та обсмажуємо їх з двох сторін.
- Огірок та рибу нарізаємо кубиками. Коли млинці охолонуть, можна збирати закуску. Сиром змащуємо весь млинець та на його початок викладаємо начинку. Потім щільно загортаємо в трубочку і нарізаємо на менші шматочки.
Можна скрутити млинці заздалегідь, а порізати безпосередньо перед подачею. Також ми ділились рецептом чудової запеченої качки.