Рус

Оригінальна закуска на Новий рік: економний спосіб подати червону рибу (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудовий рецепт смачної закуски
Чудовий рецепт смачної закуски. Фото Скриншот з відео

Як приготувати закуску на основі млинців

На святковий стіл хочеться ставити щось яскраве та незвичне. Якщо ви вже готували салат з ананасами, звернуть увагу на наступний рецепт.

Ця закуска готується на основі млинців. У начинці огірок та червона риба. Цим методом з невеликого шматочка лосося можна приготувати багато смачних та апетитних рулетиків. Тож це виходить навіть економно. Рецептом поділились у кулінарному блозі katherine.khoma.

Інгредієнти:

  • борошно — 130 г
  • яйця — 2
  • молоко — 330 мл
  • сіль — 1/2 ч.л
  • цукор — 1 ч.л
  • соняшникова олія — 2 ст.л

Для начинки:

  • огірок довгий
  • сьомга слабосолона — до смаку
  • вершковий сир -300 г

Спосіб приготування:

  1. Для млинців змішуємо у мисці яйця, соняшникову олію, цукор та сіль. Перемішуємо до однорідності.
  2. Потім у майбутнє тісто просіюємо борошно, додаємо приблизно третину молока із загальної маси. Ретельно вимішуємо і вливаємо решту молока.
  3. Смажимо млинці на розігрітій сковороді, але не на великому вогні. Наливаємо тонкі млинці та обсмажуємо їх з двох сторін.
  4. Огірок та рибу нарізаємо кубиками. Коли млинці охолонуть, можна збирати закуску. Сиром змащуємо весь млинець та на його початок викладаємо начинку. Потім щільно загортаємо в трубочку і нарізаємо на менші шматочки.

Можна скрутити млинці заздалегідь, а порізати безпосередньо перед подачею. Також ми ділились рецептом чудової запеченої качки.

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Лосось #Закуска #Святковий стіл