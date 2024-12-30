Оригінальна закуска на Новий рік: економний спосіб подати червону рибу (відео)

Як приготувати закуску на основі млинців

На святковий стіл хочеться ставити щось яскраве та незвичне. Якщо ви вже готували салат з ананасами, звернуть увагу на наступний рецепт.

Ця закуска готується на основі млинців. У начинці огірок та червона риба. Цим методом з невеликого шматочка лосося можна приготувати багато смачних та апетитних рулетиків. Тож це виходить навіть економно. Рецептом поділились у кулінарному блозі katherine.khoma.

Інгредієнти:

борошно — 130 г

яйця — 2

молоко — 330 мл

сіль — 1/2 ч.л

цукор — 1 ч.л

соняшникова олія — 2 ст.л

Для начинки:

огірок довгий

сьомга слабосолона — до смаку

вершковий сир -300 г

Спосіб приготування:

Для млинців змішуємо у мисці яйця, соняшникову олію, цукор та сіль. Перемішуємо до однорідності. Потім у майбутнє тісто просіюємо борошно, додаємо приблизно третину молока із загальної маси. Ретельно вимішуємо і вливаємо решту молока. Смажимо млинці на розігрітій сковороді, але не на великому вогні. Наливаємо тонкі млинці та обсмажуємо їх з двох сторін. Огірок та рибу нарізаємо кубиками. Коли млинці охолонуть, можна збирати закуску. Сиром змащуємо весь млинець та на його початок викладаємо начинку. Потім щільно загортаємо в трубочку і нарізаємо на менші шматочки.

Можна скрутити млинці заздалегідь, а порізати безпосередньо перед подачею. Також ми ділились рецептом чудової запеченої качки.