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Оригинальная закуска на Новый год: экономный способ подать красную рыбу (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт вкусной закуски
Прекрасный рецепт вкусной закуски. Фото Скриншот из видео

Как приготовить закуску на основе блинов

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь яркое и необычное. Если вы уже готовили салат с ананасами, обратите внимание на следующий рецепт.

Эта закуска готовится на основе блинов. В начинке огурец и красная рыба. Этим методом из небольшого кусочка лосося можно приготовить много вкусных и аппетитных рулетиков. Так что это получается даже экономно. Рецептом поделились в кулинарном блоге katherine.khoma.

Ингредиенты:

  • мука — 130 г
  • яйца — 2
  • молоко — 330 мл
  • соль — 1/2 ч.л
  • сахар – 1 ч.л
  • подсолнечное масло — 2 ст.л

Для начинки:

  • огурец длинный
  • семга слабосоленая — по вкусу
  • сливочный творог -300 г

Способ приготовления:

  1. Для блинов смешиваем в миске яйца, подсолнечное масло, сахар и соль. Перемешиваем до однородности.
  2. Затем в будущее тесто просеиваем муку, добавляем примерно треть молока из общей массы. Тщательно вымешиваем и вливаем остальное молоко.
  3. Жарим блины на разогретой сковороде, но не на большом огне. Наливаем тонкие блины и обжариваем их с двух сторон.
  4. Огурец и рыбу нарезаем кубиками. Когда блины остынут, можно собирать закуску. Сыром смазываем весь блинчик и на его начало выкладываем начинку. Затем плотно заворачиваем в трубочку и нарезаем на меньшие кусочки.

Можно свернуть блины заранее, а порезать прямо перед подачей. Также мы делились рецептом замечательной запеченной утки.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Лосось #Закуска #Праздничный стол