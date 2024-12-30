Оригинальная закуска на Новый год: экономный способ подать красную рыбу (видео)
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Как приготовить закуску на основе блинов
На праздничный стол хочется ставить что-нибудь яркое и необычное. Если вы уже готовили салат с ананасами, обратите внимание на следующий рецепт.
Эта закуска готовится на основе блинов. В начинке огурец и красная рыба. Этим методом из небольшого кусочка лосося можно приготовить много вкусных и аппетитных рулетиков. Так что это получается даже экономно. Рецептом поделились в кулинарном блоге katherine.khoma.
Ингредиенты:
- мука — 130 г
- яйца — 2
- молоко — 330 мл
- соль — 1/2 ч.л
- сахар – 1 ч.л
- подсолнечное масло — 2 ст.л
Для начинки:
- огурец длинный
- семга слабосоленая — по вкусу
- сливочный творог -300 г
Способ приготовления:
- Для блинов смешиваем в миске яйца, подсолнечное масло, сахар и соль. Перемешиваем до однородности.
- Затем в будущее тесто просеиваем муку, добавляем примерно треть молока из общей массы. Тщательно вымешиваем и вливаем остальное молоко.
- Жарим блины на разогретой сковороде, но не на большом огне. Наливаем тонкие блины и обжариваем их с двух сторон.
- Огурец и рыбу нарезаем кубиками. Когда блины остынут, можно собирать закуску. Сыром смазываем весь блинчик и на его начало выкладываем начинку. Затем плотно заворачиваем в трубочку и нарезаем на меньшие кусочки.
Можно свернуть блины заранее, а порезать прямо перед подачей. Также мы делились рецептом замечательной запеченной утки.