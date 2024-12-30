Оригинальная закуска на Новый год: экономный способ подать красную рыбу (видео)

Как приготовить закуску на основе блинов

На праздничный стол хочется ставить что-нибудь яркое и необычное. Если вы уже готовили салат с ананасами, обратите внимание на следующий рецепт.

Эта закуска готовится на основе блинов. В начинке огурец и красная рыба. Этим методом из небольшого кусочка лосося можно приготовить много вкусных и аппетитных рулетиков. Так что это получается даже экономно. Рецептом поделились в кулинарном блоге katherine.khoma.

Ингредиенты:

мука — 130 г

яйца — 2

молоко — 330 мл

соль — 1/2 ч.л

сахар – 1 ч.л

подсолнечное масло — 2 ст.л

Для начинки:

огурец длинный

семга слабосоленая — по вкусу

сливочный творог -300 г

Способ приготовления:

Для блинов смешиваем в миске яйца, подсолнечное масло, сахар и соль. Перемешиваем до однородности. Затем в будущее тесто просеиваем муку, добавляем примерно треть молока из общей массы. Тщательно вымешиваем и вливаем остальное молоко. Жарим блины на разогретой сковороде, но не на большом огне. Наливаем тонкие блины и обжариваем их с двух сторон. Огурец и рыбу нарезаем кубиками. Когда блины остынут, можно собирать закуску. Сыром смазываем весь блинчик и на его начало выкладываем начинку. Затем плотно заворачиваем в трубочку и нарезаем на меньшие кусочки.

Можно свернуть блины заранее, а порезать прямо перед подачей. Также мы делились рецептом замечательной запеченной утки.