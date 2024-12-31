Достатньо нарізати та перемішати: рецепт простого та ситного салату (відео)
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Виручить у будь-якій ситуації
Салат може стати чудовим доповненням до основних страв або стати основною стравою. Так, оригінальним салатом є салат з курагою та куркою.
Але сьогодні ми хочемо поділитися ситним салатом з ковбасою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати салат з ковбасою
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- солоні огірки – 5-7 шт.;
- ковбаса сирокопчена;
- кукурудза – 250 г;
- майонез – 2-3 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Яйця відварити та нарізати соломкою.
2.Огірки нарізати соломкою.
3.Ковбасу нарізати соломкою.
4.Змішати огірки, яйця, кукурудзу та майонез.
5.Між шарами викласти ковбасу.
6.Все ретельно перемішати, прикрасити сухариками та зеленню.