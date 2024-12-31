Достатньо нарізати та перемішати: рецепт простого та ситного салату (відео)

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Салат може стати чудовим доповненням до основних страв або стати основною стравою. Так, оригінальним салатом є салат з курагою та куркою.

Але сьогодні ми хочемо поділитися ситним салатом з ковбасою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати салат з ковбасою

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

солоні огірки – 5-7 шт.;

ковбаса сирокопчена;

кукурудза – 250 г;

майонез – 2-3 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити та нарізати соломкою.

2.Огірки нарізати соломкою.

3.Ковбасу нарізати соломкою.

4.Змішати огірки, яйця, кукурудзу та майонез.

5.Між шарами викласти ковбасу.

6.Все ретельно перемішати, прикрасити сухариками та зеленню.