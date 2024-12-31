Достаточно порезать и перемешать: рецепт простого и сытного салата (видео)
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Выручит в любой ситуации
Салат может стать отличным дополнением к основным блюдам или стать основным блюдом. Так, оригинальным салатом является салат с курицей и курагой.
Но сегодня мы хотим поделиться сытным салатом с колбасой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить салат с колбасой
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- соленые огурцы – 5-7 шт.;
- колбаса сырокопченая;
- кукуруза – 250 г;
- майонез – 2-3 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить и нарезать соломкой.
2.Огурцы нарезать соломкой.
3.Колбасу нарезать соломкой.
4.Смешать огурцы, яйца, кукурузу и майонез.
5.Между слоями выложить колбасу.
6. Все тщательно перемешать, украсить сухариками и зеленью.