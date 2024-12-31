Достаточно порезать и перемешать: рецепт простого и сытного салата (видео)

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Салат может стать отличным дополнением к основным блюдам или стать основным блюдом. Так, оригинальным салатом является салат с курицей и курагой.

Но сегодня мы хотим поделиться сытным салатом с колбасой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить салат с колбасой

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

соленые огурцы – 5-7 шт.;

колбаса сырокопченая;

кукуруза – 250 г;

майонез – 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить и нарезать соломкой.

2.Огурцы нарезать соломкой.

3.Колбасу нарезать соломкой.

4.Смешать огурцы, яйца, кукурузу и майонез.

5.Между слоями выложить колбасу.

6. Все тщательно перемешать, украсить сухариками и зеленью.