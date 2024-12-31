Укр

Достаточно порезать и перемешать: рецепт простого и сытного салата (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Легкий салат на скорую руку
Легкий салат на скорую руку. Фото 1000.menu

Выручит в любой ситуации

Салат может стать отличным дополнением к основным блюдам или стать основным блюдом. Так, оригинальным салатом является салат с курицей и курагой.

Но сегодня мы хотим поделиться сытным салатом с колбасой. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить салат с колбасой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • соленые огурцы – 5-7 шт.;
  • колбаса сырокопченая;
  • кукуруза – 250 г;
  • майонез – 2-3 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить и нарезать соломкой.

2.Огурцы нарезать соломкой.

3.Колбасу нарезать соломкой.

4.Смешать огурцы, яйца, кукурузу и майонез.

5.Между слоями выложить колбасу.

6. Все тщательно перемешать, украсить сухариками и зеленью.

Теги:
#Салат #Закуска #Готовим дома