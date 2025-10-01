Солодкі помідори половинками: смак, що повертає літо навіть взимку (відео)

Усі будуть у захваті

Помідор — це соковитий і ароматний овоч, який широко використовується в кулінарії. З нього готують свіжі салати, соуси, супи та мариновані закуски, зокрема популярні помідори 9-6-3.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати солодкі помідори половинками, які збережуть аромат літа цілий рік. Вони стануть яскравою, смачною і оригінальною закускою для будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_cumak".

Як приготувати помідори половинками

Інгредієнти:

• помідори невеликі – 1 кг;

• цибуля – 2 шт.;

• перець горошком – 15 шт.;

• вода – 2 л;

• сіль – 2 ст. л.;

• цукор – 200 г;

• оцет 9% – 200 мл;

• лавровий лист – 3 шт.;

• духмяний перець – 5 шт.;

Спосіб приготування: