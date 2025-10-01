Солодкі помідори половинками: смак, що повертає літо навіть взимку (відео)
Усі будуть у захваті
Помідор — це соковитий і ароматний овоч, який широко використовується в кулінарії. З нього готують свіжі салати, соуси, супи та мариновані закуски, зокрема популярні помідори 9-6-3.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати солодкі помідори половинками, які збережуть аромат літа цілий рік. Вони стануть яскравою, смачною і оригінальною закускою для будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_cumak".
Як приготувати помідори половинками
Інгредієнти:
• помідори невеликі – 1 кг;
• цибуля – 2 шт.;
• перець горошком – 15 шт.;
• вода – 2 л;
• сіль – 2 ст. л.;
• цукор – 200 г;
• оцет 9% – 200 мл;
• лавровий лист – 3 шт.;
• духмяний перець – 5 шт.;
Спосіб приготування:
- Розрізати помідори навпіл та підготувати стерильні банки.
- Викласти на дно банок шар цибулі та трохи перцю горошком.
- Викладати помідори шарами, чергуючи з цибулею.
- Зварити маринад: довести воду до кипіння, додати сіль, цукор, оцет, лавровий лист і духмяний перець.
- Залити гарячим маринадом помідори у банках.
- Стерилізувати банки 8 хвилин після появи перших бульбашок, закатати та остудити.