Солодкі помідори половинками: смак, що повертає літо навіть взимку (відео)

Марія Швець
Дуже смачна та ароматна закуска. Фото instagram.com

Помідор — це соковитий і ароматний овоч, який широко використовується в кулінарії. З нього готують свіжі салати, соуси, супи та мариновані закуски, зокрема популярні помідори 9-6-3.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати солодкі помідори половинками, які збережуть аромат літа цілий рік. Вони стануть яскравою, смачною і оригінальною закускою для будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_cumak".

Як приготувати помідори половинками

Інгредієнти:

• помідори невеликі – 1 кг;

• цибуля – 2 шт.;

• перець горошком – 15 шт.;

• вода – 2 л;

• сіль – 2 ст. л.;

• цукор – 200 г;

• оцет 9% – 200 мл;

• лавровий лист – 3 шт.;

• духмяний перець – 5 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Розрізати помідори навпіл та підготувати стерильні банки.
  2. Викласти на дно банок шар цибулі та трохи перцю горошком.
  3. Викладати помідори шарами, чергуючи з цибулею.
  4. Зварити маринад: довести воду до кипіння, додати сіль, цукор, оцет, лавровий лист і духмяний перець.
  5. Залити гарячим маринадом помідори у банках.
  6. Стерилізувати банки 8 хвилин після появи перших бульбашок, закатати та остудити.
